Risos, choques e predisposições pegajosas.

Quarenta imagens, quatro trabalhos de portfólio e três submissões de vídeo avançaram para a primeira fase desta edição do concurso, segundo comunicado lançado na quinta-feira pelos organizadores.

Entre as outras entradas, algumas das quais podem ser vistas na área de exibição acima, estão um gavião que caiu, uma coruja desajeitada e os filhotes de um urso preguiçoso se agarando à mãe para uma carona.

Segundo Stefan Maier, gerente de marketing sênior da Nikon Europe, essas imagens não apenas exemplificam o divertimento e o fascínio da vida selvagem, mas também destacam a importância da conservação, tocando uma corda em pessoas de diferentes idades e backgrounds.

A Nikon se orgulha de estar associada a um concurso que harmoniosamente combina o prazer e a conscientização sobre a beleza do nosso meio ambiente natural.

Foram recebidas aproximadamente 8.900 submissões de 98 países para esta edição do concurso. A equipe de jurados analisará cuidadosamente essas entradas.

Além disso, há um "Prêmio Escolha do Povo", que permite ao público votar no site oficial do concurso.

Todos os anos, o concurso apoia uma organização de conservação sustentável. Para 2024, foi escolhido o Whitley Fund for Nature, uma instituição de caridade com sede no Reino Unido que auxilia pioneiros da conservação de todo o sul global.

Nas palavras de Tom Sullam, cofundador dos prêmios, este foi um "ano extraordinário" para o concurso.

"É uma honra fazer parte desta emocionante aventura, que nos faz rir e nos ensina sobre a conservação animal", disse Sullam.

O vencedor geral, os vencedores por categoria e as entradas altamente recomendadas serão revelados em uma cerimônia em Londres em 10 de dezembro.

Todos os finalistas serão exibidos em uma exposição na Gallery@Oxo em Londres de 10 a 16 de dezembro.

Viajar por diferentes partes do mundo pode inspirar a fotografia selvagem extraordinária, como mostram as diversas submissões recebidas para esta edição do concurso. Muitas das entradas demonstram a importância de preservar nossos habitats naturais, incentivando tanto o prazer quanto a conscientização sobre a beleza do nosso meio ambiente.

