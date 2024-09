Riscos para a saúde em situações de inundações: doenças, feridas e sofrimento psicológico

Água de enchente não é apenas chuva. Ela geralmente está contaminada com esgoto, bactérias e químicos. Objetos afiados escondidos de metal ou vidro também podem estar em suas profundezas turvas.

De acordo com a ambientalista Wilma Subra, a exposição a essa água contaminada pode irritar a pele, causando abscessos ou erupções, especialmente em partes do corpo que ficaram submersas por um período prolongado. Enquanto o contato breve com a pele não é um problema significativo, até mesmo um pequeno corte ou arranhão pode servir como ponto de entrada para bactérias e vírus prejudiciais.

Químicos na água de enchente também podem levar à irritação e queimaduras na pele após a exposição.

Doenças causadas pela água de enchente

A água de enchente pode carregar doenças. Este é um problema persistente em países em desenvolvimento, onde doenças como cólera, febre tifoide ou febre amarela são comuns, como mencionou a Organização Mundial da Saúde. No entanto, essas doenças são pouco comuns nos Estados Unidos, então um surto generalizado é improvável.

O que é mais comum nos EUA são casos de diarreia e outros problemas estomacais após o contato com água de enchente contaminada ou o consumo de comida ou bebida contaminada. A água de enchente pode contaminar a água potável, especialmente de poços privados, como afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Esses poços devem ser testados antes do uso se entrarem em contato com água de enchente.

Para água municipal, os departamentos de saúde estadual e local fornecerão orientações sobre se ela precisa ser fervida ou tratada antes do uso.

Usar itens que foram submersos em água de enchente também pode causar problemas estomacais. Para prevenir doenças em crianças, o CDC fortemente aconselha os pais a não deixá-las brincar com brinquedos que estiveram na água a menos que eles tenham sido desinfetados com uma solução de alvejante.

A exposição à água de enchente pode aumentar o risco de problemas de ouvido, nariz e garganta, como vários estudos têm mostrado, mas a maioria desses problemas envolve casos individuais e não resulta em epidemias.

Ocasionalmente, um vírus estomacal ou uma infecção respiratória é mais provável entre pessoas que têm que viver em quartos fechados com grandes grupos. Em condições de enchente, manter padrões de higiene elevados é desafiador, e a propagação de germes é mais fácil em abrigos com grandes grupos.

O CDC aconselha que as pessoas que ficam em abrigos sejam especialmente vigilantes e lavem as mãos regularmente ou usem desinfetante para as mãos com base em álcool para prevenir a propagação de doenças.

Desafios de limpeza relacionados à saúde

Médicos costumam ver um aumento nas infecções respiratórias após a água de enchente recuar e as pessoas serem autorizadas a retornar às suas casas. A contaminação da água de enchente e o mofo que cresce rapidamente em ambientes quentes, como na Flórida ou na Geórgia, pode agravar a asma ou desencadear alergias.

O CDC recomenda o uso de botas e luvas de borracha ao limpar casas e evitar o contato direto com itens que estiveram na água de enchente. Especialistas também sugerem o uso de máscara ou respirador.

Se a água de enchente entrou em uma casa, ela deve ser secada o mais rápido possível para prevenir o crescimento de mofo. Se parou de chover, as janelas e portas devem ser abertas para acelerar o processo de secagem. Desumidificadores devem ser usados se houver energia, e ventiladores devem ser colocados nas portas e janelas para soprar o ar para fora, não para dentro, para evitar a propagação do mofo.

Paredes, pisos e qualquer superfície dura que entrou em contato com a água de enchente – como eletrodomésticos, bancadas e áreas de jogo de crianças – precisam ser limpos com sabão e água e desinfetados com uma solução de alvejante. Se as paredes ou pisos precisarem ser substituídos ou reformados, tudo precisa ser limpo e secado cuidadosamente para prevenir o crescimento de mofo, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental.

Tecidos devem ser lavados em água quente ou lavados a seco. Móveis que podem ser salvos devem ser secados ao sol e depois pulverizados com desinfetante. Tapetes devem ser limpos a vapor.

Comida e bebidas que entraram em contato com a água de enchente devem ser jogadas fora. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA sugere que as pessoas também descartem medicamentos de prescrição – mesmo aqueles em seus recipientes originais ou com tampas de rosca – pois eles podem não ser mais seguros se entrarem em contato com água contaminada.

Riscos da água parada: animais e eletrocussão

As enchentes geralmente expulsam os mosquitos e disruptam seu ciclo de reprodução, mas quando a água recua, há um aumento do risco de infecção com uma doença transmitida por mosquito, como a febre do Nilo Ocidental ou, como mostrou um estudo de 2019, a Zika.

Mosquitos que carregam doenças prosperam em água parada e se reproduzem rapidamente quando há muita. Por exemplo, após o furacão Katrina, as áreas diretamente afetadas viram um aumento significativo nos casos de febre do Nilo Ocidental.

O CDC recomenda que as pessoas que trabalham ou vivem perto de água parada tomem precauções extras para usar repelente com DEET ou picaridina. Use mangas compridas, calças e meias ao ar livre, mesmo que esteja quente, para prevenir picadas de mosquito.

Os mosquitos não são o único inseto – ou mesmo o único animal – para se preocupar após uma tempestade. Quando as enxurradas deslocam cobras, elas costumam procurar abrigo e comida mais perto das pessoas do que o normal. Estruturas danificadas pela enchente podem ser um ímã para cobras porque é mais fácil para elas entrarem e se esconderem sob os detritos.

Especialistas em vida selvagem recomendam o uso de botas à prova de cobras com pelo menos 10 polegadas de altura, e as pessoas que limpam detritos devem pegá-los do alto, se possível, em vez de colocar os dedos embaixo.

Outros animais que podem ser deslocados pelas enchentes incluem formigas, ratos, aranhas, répteis, jacarés e até mesmo animais de estimação. O CDC sugere manter uma distância segura para evitar picadas.

Água que ainda está fluindo também pode ficar eletrizada devido a cabos de energia que caíram debaixo d'água ou aqueles que estão sob a terra, mas ainda funcionando. Isso deixa você exposto ao risco de eletrocussão.

Preocupações psicológicas

No entanto, além dos perigos físicos da água de enchente, o problema de saúde mais importante, de acordo com os estudos, é o psicológico.

Os furacões e enchentes frequentemente desencadeiam ansiedade, depressão e estresse. As tempestades podem piorar os problemas de saúde mental existentes ou até mesmo desencadear novos.

A distensão mental e o estresse são comuns durante e após desastres. As emoções podem estar à flor da pele, o sono pode ser interrompido, o desejo de solidão pode aumentar, os pensamentos podem perder clareza e pode ser difícil lembrar ou se concentrar em conversas. Também pode ser difícil aceitar ajuda, sugerem psicólogos.

Algumas pessoas podem desenvolver complicações relacionadas à síndrome de estresse pós-traumático, mas a maioria daquelas afetadas deve superar esses problemas com o tempo.

A resiliência das pessoas é impressionante, e a maioria de nós pode se ajustar após um desastre, dizem os psicólogos. Aqueles que têm fortes ligações com a família, amigos e colegas geralmente se recuperam mais rápido, então os psicólogos recomendam cultivar essas ligações para acelerar o processo de recuperação.

Para quem enfrenta desafios psicológicos de longo prazo, a terapia é altamente recomendada. O governo federal oferece uma Linha de Distresse de Desastres para ajudar quem luta com problemas de saúde mental decorrentes de uma tempestade. O número gratuito, atendido por profissionais de saúde mental, é 1-800-985-5990.

Estudos têm mostrado que o suicídio também pode ser um risco após um desastre natural. A Linha de Atendimento de Suicídio e Crise 988 oferece apoio emocional gratuito a indivíduos durante crises de saúde mental e os conecta a recursos locais. O serviço funciona 24/7, 7 dias por semana, e possui mais de 200 centros de crise locais em todo o país.

