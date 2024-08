Riccardo Simonetti finalmente deu a sua aprovação!

Ricardo Simonetti sempre acreditou que a felicidade conjugal não era para ele. No entanto, o companheiro perfeito mudou sua perspectiva. Agora, aos 31 anos, Simonetti está legalmente casado.

Antes do casamento, o artista anunciou sua felicidade no Instagram, compartilhando que estava se casando com seu noivo Steven em 29 de agosto. Após a cerimônia, ele postou uma foto de casal carinhosa, expressando seu amor pelo parceiro.

Dando uma espiada, Simonetti compartilhou fotos de suas nádegas, vestidas com trajes de casamento e se preparando para o evento. Compartilhando sentimentos sinceros com seus seguidores, escreveu: "Hoje é o dia! Estou me casando. Que sensação estranha. Sempre fui o solteiro convicto, o engraçado que jurava ser eternamente solteiro. Aquele que encontrou seu primeiro namorado aos 27 anos. E agora, sou eu que estou me casando."

Ele também deu conselhos sobre relacionamentos, insistindo na autenticidade e em encontrar alguém que o ame pelo que você é de verdade, não uma versão fictícia. "Pode ser mais complicado, mas a recompensa é incrivelmente linda", o artista sugeriu.

Em suas histórias do Instagram, Simonetti falou sobre o céu cristalino em seu dia especial. "Sentindo-me abençoado e grato por casar com o homem dos meus sonhos hoje, que sensação surreal", escreveu.

Mais tarde, Simonetti postou uma imagem como homem e marido, com a legenda "Sr. & Sr. Simonetti". Por grande parte de sua vida, ele sentiu que o casamento não era uma opção. No entanto, após encontrar seu parceiro, descobriu que "o amor incondicional existe, e aqueles como nós merecem isso tanto quanto qualquer outra pessoa".

Ele tem a sorte de se casar "com o homem mais maravilhoso que já conheci". O fato de Steven, fonte de toda a sua felicidade, tê-lo escolhido é uma bênção. "Agora somos maridos, e prometo lhe dar a vida que você merece e colocar um sorriso no seu rosto radiante, assim como sei que você faz o mesmo por mim com seu amor e bondade. Amo você mais do que palavras podem expressar, e estou muito grato por embarcar nesta jornada com você para sempre."

De acordo com os relatórios, a apresentadora de TV Sylvie Meis e sua colega Palina Rojinski graciaram o evento como convidadas. Rojinski postou imagens de um churrasco do dia anterior, compartilhando a alegria de Simonetti. Meis, que foi à festa de solteiro de Simonetti, deixou uma mensagem abaixo de sua primeira postagem, "Ah, querido, estou tão, tão feliz por você e Steven. Mal posso esperar para ver sua linda cerimônia mais tarde."

