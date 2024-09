RFK Junior pede à Suprema Corte que mantenha sua inclusão na lista eleitoral de Nova York, ignorando o endosso de Trump.

Em um apelo desesperado, Kennedy afirmou que os cidadãos de Nova Iorque que assinaram petições em seu favor têm o direito constitucional de tê-lo na cédula de votação e votar nele, independentemente de suas atividades de campanha.

Em agosto, Kennedy interrompeu sua candidatura presidencial e endossou Trump, prometendo retirar seu nome da cédula em alguns estados-chave, mas incentivando os apoiadores em estados tradicionalmente dominados por republicanos ou democratas a votar nele.

No entanto, desde que saiu da disputa, Kennedy tem sido mais enfático em incentivar seus apoiadores a votar em Trump, independentemente de sua localização, enquanto também retira seu nome da cédula em alguns estados profundamente conservadores.

"Muitos estão me perguntando, se são de um estado vermelho ou azul, ou um estado indeciso, devem ainda votar em mim?", escreveu Kennedy em um recente e-mail de arrecadação de fundos. "Minha resposta é direta. Independentemente de onde você mora, eu lhe peço para votar em Donald Trump. A razão é simples - é a única maneira de me levar e minhas crenças a Washington DC e alcançar a missão que inspirou minha campanha."

A remoção de Kennedy da cédula de Nova Iorque foi devido ao uso de um endereço incorreto em sua petição de indicação, de acordo com as autoridades eleitorais. Seus esforços para contestar essa decisão em tribunais inferiores, incluindo o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA, foram negados.

Este é o segundo recurso de emergência relacionado ao acesso à cédula presidencial nas últimas semanas, destacando a influência de candidatos de terceiros e independentes em eleições apertadas. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido de emergência do Partido Verde para garantir a aparição do candidato presidencial Jill Stein na cédula do estado crucial de Nevada.

O recurso de Kennedy foi apresentado à Justiça Sonia Sotomayor, que trata de recursos de emergência do 2º Circuito. Sotomayor pediu uma resposta aos oficiais eleitorais de Nova Iorque até a tarde de quarta-feira.

CNN’s Aaron Pelish contribuiu para esta reportagem.

A decisão de Kennedy em apoiar Trump na política, apesar de ter retirado seu nome de algumas cédulas, incentiva seus apoiadores a votar no candidato republicano. Independentemente das afiliações políticas de seus estados, Kennedy pede a seus apoiadores que se alinhem com a campanha de Trump para promover suas crenças e objetivos compartilhados.

Leia também: