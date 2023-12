Destaques da história

Revolução da Fórmula E na Geração Y

A Fórmula E aderiu aos meios digitais

Senna: Corridas eléctricas "mais divertidas do que a F1

A F1 poderia "ligar-se um pouco melhor aos seus fãs

Mas, atualmente, não são apenas os pilotos a gasolina que se dirigem a toda a velocidade para o futuro: A Fórmula E também está numa missão de descoberta.

A única série de corridas totalmente eléctrica do mundo, com apenas duas épocas de existência, está a gostar de experimentar características que agradam aos fãs, diz o seu CEO Alejandro Agag.

"Os desportos motorizados já existem há muito tempo e a F1 é fantástica, mas a Fórmula E é nova e é uma vantagem não ter património porque podemos experimentar coisas loucas - dá-nos uma grande liberdade", disse Agag à CNN.

"Com uma grande herança por trás - com Senna, Prost, Fangio - não se pode experimentar, mas na Fórmula E podemos fazer o que quisermos".

Características inovadoras como o "Fan Boost " - em que os fãs podem votar para dar a um piloto um aumento temporário de energia durante as corridas - e as câmaras de 360 graus mostraram a vontade da Fórmula E de experimentar, dando aos seus apoiantes a oportunidade de interagir com o desporto de diferentes formas em várias plataformas.

MAIS: O Ferrari 308 do "Magnum P.I." passa a ser elétrico

O envolvimento também não se limita apenas à esfera digital. Nas corridas, incluindo o ePrix de Paris do mês passado, os fãs podem observar as equipas nas boxes enquanto preparam os seus carros, "cumprimentar" os pilotos nas cerimónias do pódio e até competir contra os seus heróis numa simulação de carros de corrida no complexo de entretenimento "eVillage".

A fórmula está a revelar-se popular tanto entre os fãs como entre os pilotos.

"A interação com os fãs é fantástica", disse à CNN Jean-Eric Vergne, piloto da DS Virgin Racing e ex-piloto de F1.

"Penso que na Fórmula E, as pistas são mais pequenas, nos centros das cidades (e) trazem muito mais pessoas."

Nick Heidfeld, que passou 12 épocas na F1 antes de se juntar à Fórmula E, concorda.

"Temos circuitos de rua que são muito divertidos e assistimos a corridas muito emocionantes - os carros estão suficientemente próximos uns dos outros para que os fãs possam desfrutar", diz o alemão.

"Para mim, a cereja no topo do bolo são os locais. Para onde quer que vamos - Miami, Berlim, Pequim - os locais são excelentes. Quando cheguei a Paris, nem queria acreditar - para mim, é um passo acima de tudo o resto. É surrealista conduzir aqui".

A Fórmula E não pode competir com a sua prima mais velha, movida a gasolina, em termos de ritmo - os carros eléctricos têm uma velocidade máxima de 140 mph, em comparação com 225 mph na F1 - nem de volume de negócios anual, que foi estimado em 1,8 mil milhões de dólares em 2014, de acordo com o site Formula Money.

Debate sobre a força descendente

Mas pode ter vantagem em termos de valor de entretenimento, diz Bruno Senna, sobrinho da lenda da F1 Ayrton Senna e piloto da equipa Mahindra Racing.

"Claro que são conceitos de corrida muito diferentes, mas acho que as nossas corridas são definitivamente mais divertidas do que as da F1", diz o brasileiro. "Temos um pouco menos de ajudas artificiais para ultrapassar, por isso podemos correr mais perto.

"Há mais algumas receitas para corridas divertidas na Fórmula E do que na F1".

MAIS: Hamilton e Vettel teriam 'dificuldades' na Fórmula E

Senna também lamenta a corrida às armas aerodinâmicas que tem dominado a F1 nos últimos anos, com as equipas a investirem dezenas de milhões de dólares na procura de asas dianteiras e traseiras perfeitamente concebidas.

"É uma questão difícil. O maior inimigo da F1 é a força descendente e é aqui que se investe mais dinheiro. A menos que a F1 faça uma mudança drástica nos regulamentos de downforce, as corridas vão continuar na mesma e não há nada que se possa fazer", argumenta Senna.

"Se as asas forem planas, realmente quadradas, como os carros dos anos 70 e 80, são muito menos susceptíveis à turbulência do carro da frente, o que torna a corrida muito melhor.

"Quanto mais simples for o pacote aerodinâmico, melhor será a corrida. Mas a F1 é sobre o pico, a tecnologia máxima, e como é que se pode convencer as pessoas a dizer que não há asas na F1?"

Receitas em alta, espectadores em baixa

Senna, que passou três épocas na F1, de 2010 a 2012, não é o único a pensar que a F1 perdeu algum do seu brilho nos últimos tempos.

Bernie Ecclestone, o líder da F1, deixou claro o seu desânimo com o recente domínio da Mercedes - a equipa alemã ganhou títulos de construtores consecutivos em 2014-15, vencendo 32 das 38 corridas ao longo das duas épocas.

Este ano, a tendência continuou com Nico Rosberg levando a bandeira quadriculada nas quatro primeiras corridas antes da sensacional vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da Espanha no último fim de semana.

MAIS: Será que o "Professor" Prost conseguirá mais um título mundial?

Em fevereiro, Ecclestone, de 85 anos, chegou a dizer que não pagaria para assistir a uma corrida de F1.

As corridas processionais podem estar a revelar-se um desestímulo para os fãs obstinados dos desportos motorizados - as audiências mundiais diminuíram nas últimas épocas - de cerca de 600 milhões por ano em 2008 para 425 milhões em 2014 - mas as receitas provenientes da publicidade, das taxas de acolhimento das corridas e dos acordos de direitos televisivos estão a crescer.

Esta tendência parece destinada a continuar, diz Jon Stainer, diretor-geral para o Reino Unido e Irlanda da empresa de consultoria desportiva Repucom.

"A Fórmula 1 continua a ter uma proposta forte. O calendário que dura todo o ano é uma óptima oportunidade para as marcas contarem uma história", disse Stainer à CNN.

"É também uma grande oportunidade para as marcas apresentarem e demonstrarem a tecnologia e o desempenho num evento em tempo real. Não se trata apenas de sair e beber champanhe, trata-se de juntar empresas que partilham conhecimentos e demonstram o seu desenvolvimento."

Mas há espaço para melhorias quando se trata de explorar novos tipos de media, diz ele.

"Há algum trabalho a fazer com a sua proposta digital", acrescenta Stainer.

"As equipas estão a fazer um bom trabalho em torno da criação de uma narrativa - associam-se bem ao conteúdo do património, especialmente.

"A F1 tem uma plataforma de transmissão muito forte, mas tem a oportunidade de se relacionar um pouco melhor com os seus fãs no futuro, e deve olhar para o digital como uma plataforma para o fazer".

Cortejar o "fã de amanhã

Há dois anos, Ecclestone rejeitou os meios de comunicação social como "um disparate", mas desde então mudou de rumo, afirmando, ainda em abril, que tinha sido "educado" e que agora se apercebe da sua importância.

Para esse efeito, as contas nas redes sociais da F1 estão agora em alta - as contas oficiais da F1 no Twitter e no Instagram registaram dois milhões e um milhão de seguidores, respetivamente, no início deste ano, enquanto uma página oficial da F1 no Facebook, lançada antes do início da época de 2016, tem mais de 2,3 milhões de "gostos".

Stainer diz que alimentar uma estratégia digital será vital para o sucesso da F1 no futuro. Então, que conselho daria a Ecclestone?

"Eu falaria com ele sobre o consumidor e o fã de amanhã - esse é o futuro do desporto", diz Stainer.

"Esta é a geração milenar e a geração seguinte que consome entretenimento e media de uma forma muito diferente da audiência tradicional que consome através de uma plataforma de transmissão linear."

É necessário que todos os principais detentores de direitos desportivos, e não apenas a F1, adoptem este tipo de estratégia, defende Stainer.

'Sucesso multiplataforma'

Esta abordagem multiplataforma tem-se revelado um sucesso para a Fórmula E - com campanhas de marketing que aceleram o alcance da marca. Um vídeo recente, "Leap of Faith", em que um duplo faz uma cambalhota para trás sobre um carro de Fórmula E em alta velocidade, foi visto mais de cinco milhões de vezes no YouTube.

"A Fórmula E está a posicionar-se com uma proposta digital muito forte e uma proposta de envolvimento dos fãs", afirma Stainer.

"Muito disso é facilitado pelo facto de se tratar de uma corrida de rua e de o seu público ser ligeiramente mais jovem do que um público tradicional de desportos motorizados. Estão a construir uma proposta de entretenimento para os consumidores em torno do desporto em que estão a envolver e a envolver os consumidores.

"O interesse dos fãs e dos consumidores tem vindo a crescer nos últimos 12 meses e espero que continue à medida que a série se desenvolve e que as marcas que estão a investir nela continuem a desenvolver-se".

MAIS: Drone vs. carro de Fórmula E

O caminho da Fórmula E nem sempre foi fácil - o empreendimento esteve perto da falência muitas vezes nos seus primórdios, diz Agag, e o recente cancelamento do ePrix de Moscovo do próximo mês, nos arredores do Kremlin, destaca as armadilhas de tentar organizar corridas em circuitos temporários de rua da cidade.

Mas Agag insiste que o desporto está de boa saúde e o espanhol olha para o futuro com otimismo e diverte-se com o percurso alternativo que está a traçar.

O início da próxima época está previsto para as ruas de Hong Kong e Agag está otimista quanto à inclusão de Nova Iorque na lista de 2017.

Uma "solução para as cidades

"A Fórmula E precisa de ser diferente de tudo o que existe, e as corridas nas cidades foram um dos nossos principais objectivos de diferenciação", afirma o piloto de 45 anos.

"É muito difícil realizar estas corridas no centro das cidades, mas acabámos de chegar de Paris, onde tivemos uma corrida incrível à volta de Les Invalides... não o poderíamos fazer se não fôssemos eléctricos", acrescenta, apontando para outra mensagem importante que o desporto está a tentar transmitir, a de promover os veículos movidos a bateria nas zonas urbanas.

"Os carros eléctricos são uma solução fantástica para as cidades. Os presidentes de câmara querem carros eléctricos, as pessoas querem carros eléctricos, nós queremos cidades mais limpas e um ambiente melhor. Por isso, as corridas no coração das cidades são essenciais para a Fórmula E."

MAIS: O presidente da FIA apela a mais carros eléctricos

Este fim de semana, a série desloca-se para o centro de Berlim, correndo ao longo da Karl-Marx-Allee, a monumental avenida anteriormente conhecida como Stalinallee.

O principal projeto de construção comunista da República Democrática Alemã tornou-se o foco de uma revolta dos trabalhadores em 1953 e de desfiles militares do 1º de maio durante a Guerra Fria.

No sábado, os pilotos vão assistir a mais uma transformação na pista de dois quilómetros, com o campeonato muito disputado - Lucas di Grassi lidera Sebastien Buemi por 11 pontos, quando faltam apenas três corridas.

O campeonato de pilotos pode estar a ser disputado, mas Buemi, que passou três épocas na F1 com a Toro Rosso, diz que o caminho que a Fórmula E tem pela frente é claro.

"Acho que eles tentam fazer as coisas de forma um pouco diferente", diz Buemi. "Tentam abrir o desporto a mais pessoas. Quando se vê o que a Fórmula E faz com a cerimónia do pódio, quando se vê o Fan Boost e (os esforços) para interagir com os fãs - penso que é uma coisa fantástica.

"A F1 podia aprender um pouco com isso. Eles também estão a esforçar-se, mas tenho a certeza de que, com o que vi esta época, a Fórmula E tem um bom futuro."

MAIS: A revolução francesa da Fórmula E

F1 ou corridas eléctricas? Dê a sua opinião na página de Facebook da CNN Sport

Paris ePrix: "É a corrida do futuro

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com