- Revivido em Lichtenberg após incêndio de casa

Um incêndio em uma casa em Lichtenberg deixou uma pessoa necessitando de assistência médica, mas acabou sendo revivida. Os serviços de emergência conseguiram resgatar a pessoa de um apartamento no quarto andar do edifício na terça-feira à noite, de acordo com os anúncios dos bombeiros. Eles eficientemente a reanimaram e a transportaram para um hospital para cuidados adicionais.

Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio no edifício residencial de cinco andares. A origem exata do incêndio ainda é um mistério.

Os bombeiros receberam apoio para lidar com o incêndio em uma casa de várias organizações internacionais, incluindo o Centro de Coordenação de Respostas de Emergência da União Europeia. Apesar dos esforços, a causa do incêndio no edifício residencial de cinco andares permanece inexplicada.

