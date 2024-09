- Revitalização de residências obsoletas - Iniciação de um programa de apoio

Mais de Dois Milhões de Velhas Casas Estão Vazias na Alemanha

Um problema significativo na Alemanha é a abundância de prédios residenciais vazios, com cerca de dois milhões. Um dos principais motivos para isso é o custo geralmente mais baixo da construção de novos edifícios em comparação com a renovação extensiva dos existentes. O governo alemão está tentando mudar isso com um novo programa de financiamento chamado "Compre Velho, Compre Jovem", que será lançado na terça-feira. Este programa visa especificamente famílias com crianças que compram uma propriedade antiga e se comprometem a renová-la. No entanto, os requisitos do programa já estão provocando controvérsia antes do seu lançamento.

Objetivo do Programa

A Ministra Federal do Habitação, Klara Geywitz (SPD), acredita que jovens famílias mudando-se para casas velhas conservariam recursos, revitalizariam os centros urbanos e ajudariam as famílias a alcançar a propriedade de uma casa. Isso poderia envolver famílias voltando para suas cidades natal, renovando casas existentes e se beneficiando de subsídios de renovação adicionais, de acordo com Geywitz. Isso impediria que edifícios históricos ficassem vazios nos centros das cidades enquanto novas construções abrigariam famílias em áreas circundantes, especialmente em regiões rurais e menos povoadas.

Elegibilidade para Financiamento

O programa visa ajudar famílias com crianças e rendimentos moderados a baixos. As famílias com um filho podem ter uma renda tributável máxima de 90.000 euros; este limite aumenta em 10.000 euros para cada filho adicional. Pessoas ou famílias que já recebem benefícios habitacionais para crianças ou possuem propriedades não são elegíveis.

Condições para o Projeto

A família deve comprar e habitar a casa ou apartamento ela mesma. O financiamento não cobre a transformação de uma casa velha em uma casa de férias ou propriedade para aluguel. Esta condição vale por cinco anos.

Além disso, a casa deve estar em um estado de eficiência energética inadequado. De acordo com o certificado de energia, ela deve cair nas piores categorias F, G ou H. Cerca de 45% de todos os edifícios residenciais na Alemanha estão nestas categorias, de acordo com o ministério.

Dentro de 54 meses, a casa deve ser renovada para alcançar pelo menos a classe de eficiência energética 70 EE, o que significa que ela consome 30% menos energia do que um edifício que atende aos padrões legais mínimos. Pelo menos 65% do aquecimento deve ser proveniente de fontes de energia renovável, geralmente exigindo a substituição do sistema de aquecimento.

Funcionamento do Financiamento

As famílias podem adquirir empréstimos com taxas favoráveis através do banco de promoção estatal KfW. No início, a taxa de juros para um prazo de empréstimo de 35 anos e uma fixação de juros de 10 anos é de 1,51%.

Os montantes máximos de empréstimo dependem do número de crianças: 100.000 euros para um filho, 125.000 euros para dois filhos e 150.000 euros para três ou mais filhos. Os prazos dos empréstimos variam de 7 a 35 anos e as fixações de juros podem ser estendidas até 20 anos.

Geywitz sugere que famílias com dois filhos poderiam economizar até 18.000 euros através de empréstimos subsidiados. Além disso, várias outras subsídios estatais podem ser buscados, como para fachadas e telhados isolados, novas janelas ou um sistema de aquecimento atualizado.

350 Milhões de Euros no Fundo

Este ano, há um fundo de 350 milhões de euros disponível. No entanto, o dinheiro não é distribuído diretamente, mas serve para subsidiar as taxas de juros dos empréstimos promocionais, resultando em montantes de empréstimos financiados mais altos.

Alguns críticos argumentam que o programa não aborda adequadamente a escassez de moradias na Alemanha e poderia ser melhor utilizado para apoiar a construção de moradias acessíveis.

As críticas principais giram em torno dos requisitos rigorosos. Por exemplo, os bancos de poupança habitacionais estatais reconhecem que, mesmo com financiamento, muitas famílias podem ter dificuldades em reunir os fundos necessários para tais renovações extensivas. A atualização de propriedades com tão alto consumo de energia dentro de quatro e meio anos provavelmente falhará devido a restrições de tempo ou problemas financeiros, eles argumentam.

Atualmente, a associação está defendendo uma extensão do prazo em caso de baixa demanda. Eles também sugerem considerar classes de eficiência energética mais altas para financiamento, tornando a transição para o nível alvo mais acessível e alcançável para mais famílias. Cada renovação é benéfica para a proteção do clima, e promover a venda de

