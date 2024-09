Revisando sua estratégia nuclear, Putin altera suas prescrições de política nuclear; no entanto, o escopo de seus pontos não negociáveis se expandiu?

Esta semana, Putin agitou mais uma vez o cenário da política nuclear ao apresentar alterações propostas na estratégia nuclear da Rússia. Durante uma reunião do Conselho de Segurança na quarta-feira, o presidente revelou que Moscou tem a intenção de revisar sua doutrina, o que poderia baixar o limiar para o emprego de armas nucleares. Putin indicou que a Rússia consideraria um ataque por um estado não nuclear, apoiado por um estado nuclear, como um "ataque conjunto à Federação Russa".

Em termos simples, Putin estava enviando uma mensagem a Washington e seus aliados da Ucrânia. Essa revisão na doutrina segue a Ucrânia (um estado sem armas nucleares desde que renunciou às suas ambições nucleares após o colapso da URSS) buscando armas de alcance longo dos Estados Unidos, capazes de atingir território russo em profundidade.

As ajustes planejados na doutrina foram projetados para fazer os estrategistas ocidentais pensarem duas vezes, à medida que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresenta seu "plano de vitória" à administração Biden. Ao brandir o considerável arsenal nuclear da Rússia, Putin está sugerindo que os custos de equipar a Ucrânia com tais armas podem ser altos demais para o Ocidente.

A declaração de Putin aproximou o relógio do juízo final da meia-noite? O anúncio de Putin desencadeou intensos debates on-line, com especialistas em controle de armas tentando decifrar a linguagem de Putin sobre o limiar nuclear para retaliação.

Pavel Podvig, especialista em forças nucleares russas, argumentou que havia "ambiguidade deliberada" no anúncio, especialmente no que diz respeito ao que constitui agressão contra a Rússia. Na atual doutrina nuclear da Rússia, não há distinção entre agressão por estados com ou sem armas nucleares, afirmou Podvig. "Basta uma agressão que ponha em risco a existência do estado", acrescentou.

Podvig fez alusão a uma "anterior garantia russa" de que Moscou evitaria o uso de armas nucleares contra estados não nucleares, a menos que tal estado agisse "em associação ou aliança com um estado com armas nucleares".

Os novos limites da Rússia podem ser sutis ou inconsistentes, afirmou Podvig. No entanto, isso pode não ser o ponto principal.

"O linguagem é adaptada para a situação específica em que estamos agora", escreveu Podvig. "Sabemos quais são esses estados com armas nucleares e não nucleares."

Mariana Budjeryn, pesquisadora do Centro Belfer da Escola de Governo de Harvard, sugeriu que as fronteiras podem estar principalmente na mente de Putin.

"Há duas importantes mudanças em relação à doutrina militar de 2020", escreveu ela. "A doutrina de 2020 permitia o uso de armas nucleares em resposta à agressão convencional que colocasse em risco a própria existência do estado. Agora, isso foi relaxado para ameaças extremamente graves à soberania do estado. O que isso significa? Quem define o que constitui essas ameaças? Provavelmente, o Sr. Putin."

Budjeryn concluiu que as alterações substanciais na doutrina militar são mínimas, mas oferecem mais espaço interpretativo à liderança russa para definir circunstâncias de uso nuclear.

A revelação pública de Putin também destaca o aspecto dramatizado da dissuasão nuclear.

"O espetáculo aqui é essencial: o ato de anunciar 'nossa doutrina está mudando' agora tem a atenção do mundo, com a mensagem implícita: você deveria estar preocupado", escreveu Kristin Ven Bruusgaard, diretora da Escola de Inteligência da Noruega. "O conteúdo do discurso de Putin é menos surpreendente; vários assuntos recebem mais detalhes do que antes, mas a granularidade dos limiares nucleares permanece tão incerta como antes - como pretendido."

Permanece incerto como será a doutrina revisada, concluiu Ven Bruusgaard.

"A pergunta-chave é o que vem a seguir? Veremos um documento? Ele conterá mais do que Putin propôs? Isso é um balão de ensaio ou é este o confronto? Se for assim, é importante notar que as mudanças foram muito modestas se alguém quiser atualizar a doutrina."

Em última análise, é importante lembrar que a Ucrânia já atingiu profundamente território russo, como ataques de drone na capital russa e um recente ataque que atingiu um depósito de munições russo. E o resultado da visita de Zelensky aos EUA pode revelar em breve se alguém em Washington presta atenção à retórica nuclear de Putin.

O mundo está de olho na estratégia nuclear da Rússia após o anúncio de Putin, com muitos ponderando as potenciais implicações da redução do limiar para o uso de armas nucleares. A discussão global sobre a linguagem de Putin sobre o limiar de retaliação está ganhando força, à medida que especialistas tentam decifrar a substância da doutrina revisada da Rússia.

Apesar das fronteiras incertas da nova doutrina, muitos acreditam que a revelação pública de Putin é uma ferramenta eficaz para manter a dissuasão nuclear e manter o mundo em alerta.

