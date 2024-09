Reverter a deterioração ou decadência de algo positivamente.

Descartando uma Herança na Ruína Financeira? Vale duvidar primeiro. Recursos ocultos podem aparecer mais tarde.

Suponha que uma herança a lhe ser destinada seja financeiramente insuficiente. Não a descarte apenas por suspeita. É sábio recolher fatos antes. Caso venha a descobrir mais tarde que estava enganado(a) sobre a estrutura da herança, terá um caso mais forte para contestar a descarte e reaver a herança. Como provado pela decisão do Tribunal Regional de Frankfurt am Main (Processo No.: 21 W 146/23)

Em um caso específico, uma filha rejeitou a herança de sua mãe após o falecimento desta. Quase um ano depois, ela contestou a rejeição e solicitou um certificado de herança como única beneficiária. A causa: ela havia subestimado a herança como insuficiente. A filha não tinha uma relação próxima com sua mãe e não tinha contato com ela desde a infância. Sua única informação veio do oficial de polícia que lhe informou sobre o falecimento de sua mãe.

Tribunal Regional Superior contraria Tribunal Regional Inferior

Este oficial descreveu o apartamento na zona de prostíbulo como bagunçado e desorganizado. Sem visitar o apartamento ela mesma, a filha julgou que sua mãe havia caído em má situação e residia em um 'ponto de problemas sociais'. Foi somente através de uma carta do administrador da herança que ela ficou sabendo sobre os saldos bancários de sua mãe na casa dos seis dígitos. No entanto, o tribunal inferior rejeitou o pedido subsequente da filha para um certificado de herança. A contestação da rejeição da herança foi considerada ineficaz. O Tribunal Regional Superior viu as coisas de forma diferente.

Se alguém estiver enganado(a) sobre a composição de uma herança após esgotar todos os meios razoáveis de recolher informações, geralmente pode contestar a rejeição dessa herança. O Tribunal Regional Superior encontrou isso neste caso. A filha não tinha como saber sobre os saldos bancários, o que ela provou convincentemente durante a audiência pessoal. Como resultado, ela pode efetivamente contestar a rejeição da herança e reavê-la.

Aliás: O tribunal decidiu a favor da filha devido ao seu engano sobre a composição da herança. Um simples engano sobre o valor da herança não teria servido como base para uma contestação.

Apesar de inicialmente ter descartado a herança devido à sua suposta insuficiência, a descoberta posterior de saldos bancários substanciais na conta de sua mãe abriu a possibilidade para uma contestação. Diante dessa riqueza herdada, reconsiderar a descarte da herança tornou-se uma consideração válida.

Leia também: