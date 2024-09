Revelados: chamadas de emergência para o 911 e despachos da polícia após o incidente letal numa escola secundária da Geórgia.

CNN está atualmente ouvindo as gravações da ligação de emergência de 4 de setembro e revisando os registros de despacho do escritório do xerife do condado de Barrow, obtidos por meio de um pedido de Lei de Liberdade de Informação.

As gravações áudio e registros liberados na sexta-feira são esperados para fornecer novas informações sobre os eventos daquela manhã, quando as autoridades afirmam que o adolescente de 14 anos Colt Gray soltou uma arma do tipo AR-15 dentro da escola secundária em Winder, Geórgia, causando quatro mortes. Outros nove indivíduos – oito estudantes e um professor – que foram feridos são esperados para se recuperar completamente, segundo as autoridades.

Este trágico evento marcou o 45º tiroteio em escola em 2024 e o mais mortal nos Estados Unidos desde o incidente de março de 2023 na The Covenant School em Nashville, que resultou em seis mortes.

Colt Gray, que a polícia alega ter confessado o ataque à escola secundária de Winder, enfrenta quatro acusações de homicídio qualificado e será julgado como adulto. O advogado dele, Alfonso Kraft Jr., não comentou quando contatado.

O pai de Colt Gray, Colin Gray, de 54 anos, foi acusado de dois casos de homicídio em segundo grau, quatro casos de homicídio culposo e oito casos de maus-tratos a crianças depois que as autoridades o acusaram de permitir que seu filho possuísse uma arma.

As acusações de homicídio em segundo grau se aplicam aos dois meninos de 14 anos mortos, Christian Angulo e Mason Schermerhorn, de acordo com o promotor distrital do condado de Barrow. Dois professores, Richard Aspinwall, de 39 anos, e Cristina Irimie, de 53 anos, também estavam entre as vítimas mortais.

A CNN entrou em contato com a equipe jurídica de Colin Gray.

Se condenado, Colt Gray não enfrentará a pena de morte devido à sua idade, como declarou o juiz Currie Mingledorff durante uma audiência de 6 de setembro. Colin Gray enfrenta até 180 anos de prisão se considerado culpado de todas as 14 acusações contra ele.

A mãe de Colt Gray, Marcee Gray, teria entrado em contato com a escola antes do início do tiroteio em 4 de setembro, expressando preocupação após receber uma mensagem de texto do filho dizendo "Desculpe, mãe". Foi então que um conselheiro da escola informou a ela sobre as referências do filho a tiroteios em escolas, levando a mãe e o avô do adolescente a viajar 200 milhas de Fitzgerald para Winder, Geórgia.

Uma pessoa não identificada também ligou para a Escola Secundária Apalachee naquele dia, alertando sobre tiroteios em cinco diferentes escolas – com a Apalachee sendo o primeiro alvo, de acordo com as autoridades.

Colt Gray viajou para a escola naquele dia com a arma escondida na mochila, como se fosse um projeto da escola, disse o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, à afiliada da CNN WXIA.

O adolescente deixou a sala de aula de Algebra 1 com seus pertences, com a intenção de retornar, mas encontrou a porta trancada. Então, ele foi para a sala de aula vizinha e abriu fogo, de acordo com o depoimento de um estudante.

O escritório do xerife do condado de Barrow ficou sabendo dos tiros por volta das 10h20 e chegou à escola secundária pouco depois, acompanhado por dois oficiais da escola. O suspeito se rendeu a um oficial e foi preso, de acordo com o xerife do condado de Barrow, Jud Smith.

Colin Gray é suspeito de ter adquirido a arma supostamente usada no tiroteio como presente de Natal para o filho em dezembro de 2023, de acordo com duas fontes da lei com conhecimento direto da investigação.

Durante uma busca na casa dos Grays, as autoridades descobriram documentos que suspeitam terem sido escritos pelo suspeito, fazendo referência a tiroteios em escolas do passado, incluindo a matança na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas em Parkland, Flórida, em 2018, de acordo com uma fonte da lei que falou à CNN.

Esta história ainda está em desenvolvimento e será atualizada.

A CNN's Isabel Rosales, Lauren Mascarenhas, Celina Tebor, Eric Levenson, Dakin Andone, Meridith Edwards, Sara Smart, Nouran Salahieh, Steve Almasy, Scott Glover, Holly Yan, Jaide Timm-Garcia, Keith Allen, Rebekah Riess, Devon Sayers e Kelly McCleary contribuíram para esta reportagem.

