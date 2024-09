- Reunião de manifestação de Hamburgo para a cultura clandestina e ajuda financeira

Batidas cortando o ar, balões coloridos flutuando, eco de ativismo social: Centenas de indivíduos invadiram ruidosamente o distrito de St. Pauli em Hamburgo em uma "demo-rave" sob o slogan "Reviva Hamburgo". O objetivo era fomentar discussões sobre questões urbanas urgentes, como a regeneração urbana e o aumento dos custos. A preservação da herança local foi destacada pelos organizadores como um objetivo importante.

A música e os manifestantes seguiram desde a Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, passando pelo mercado de peixe, Holstenplatz e o mercado de cavalos fresco, até se reunirem no novo local. Muitos dançaram, com faixas nos flutuadores proclamando "Cidade de arte, não de financistas" e "Habite espaços, conecte subculturas". Até agora, não foram relatados distúrbios, confirmou um porta-voz da polícia. Estimava-se que cerca de mil pessoas tenham participado. O evento estava programado para terminar às 10 PM, com uma festa após o evento planejada no "Uebel & Gefährlich".

"Participe na grande manifestação", diziam os anúncios no "Instagram" do Clubkombinat, que coordenou o evento ao lado de 28 outros coletivos. Eles defendiam eventos públicos gratuitos e não comerciais, entre outros temas. Os manifestantes também criticaram a falta de consideração pela cultura dos clubes nas decisões orçamentárias da cidade.

As batidas pulsantes da música acompanharam os manifestantes,Adding an energetic rhythm to their march. Amidst the laughter and chants, you could often hear snatches of popular tunes blending with the sound of activism.

