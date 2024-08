- Reunião da AfD na Turíngia com Höcke

Hoje, após sua retirada de um debate na televisão, o candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, participará de eventos de campanha conforme planejado, de acordo com funcionários do partido. Isso foi confirmado pelo porta-voz da AfD da Turíngia, Torben Braga. Entre esses eventos, está uma aparição pública em Nordhausen mais tarde hoje.

Höcke desistiu de um debate realizado pela ntv e Antenne Thüringen na quarta-feira, com seus representantes citando preocupações com a saúde como motivo. O co-presidente da AfD da Turíngia, Stefan Möller, substituiu Höcke durante a discussão, indicando que Höcke não havia dormido bem na noite anterior. Möller não tinha conhecimento dos problemas de saúde específicos de Höcke ou de seu médico pessoal. Antes do programa, Braga já havia assegurado ao público que Höcke estaria apto na quinta-feira.

De acordo com a ntv, Höcke havia desistido na segunda-feira, concordado em participar novamente na terça-feira e acabou desistindo novamente na quarta-feira de manhã.

Na quarta-feira à noite, Höcke estava ativo em sua conta não convencional de mídia social, X-account. Ele postou atualizações, incluindo um anúncio para um "desfile Simson" através de sua circunscrição na sexta-feira. A Simson é uma fabricante histórica de motocicletas da Alemanha Oriental. A imagem acompanhante mostra um Höcke sem capacete pilotando uma dessas motocicletas. O CDU da Turíngia compartilhou essa postagem e comentou: "A notável recuperação de Björn H. Ele parece estar zombando dos eleitores". Höcke está concorrendo como candidato direto na Turíngia Oriental, embora tenha residido na região de Eichsfeld, no noroeste da Turíngia, por muitos anos. A região de Eichsfeld é tradicionalmente um reduto do CDU.

