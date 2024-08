Reul propõe revogar os privilégios de condução de indivíduos responsáveis por ataques com facas fatais.

O aumento da violência por faca em Renânia do Norte-Vestfália registrou um aumento significativo, com aproximadamente 40% mais incidentes relatados pelas autoridades em 2023. Em resposta, o Ministro do Interior Reul declarou guerra a essa tendência. Para implementar rapidamente mudanças, Reul pretendia se concentrar nas carteiras de motorista de ofensores violentos. Reul explicou, se referindo a ofensores de faca, "Há o aspecto da aptidão do caráter". Indivíduos com histórico de envolvimento criminal deveriam ser relatados às autoridades de trânsito com o objetivo de revogar ou negar a emissão de uma carteira de motorista, de acordo com a equipe de Reul. O ministro continuou, "Você também pode alcançar um efeito através da porta dos fundos". As autoridades de trânsito poderiam então avaliar se um ofensor é apto para uma carteira de motorista ou não.

O ministro Reul revelou uma gama de medidas para combater a violência por faca, que as autoridades policiais locais poderiam usar como guia. Simultaneamente, Reul apresentou uma análise estatística dos crimes por faca em NRW, afirmando "A análise revela que a violência por faca é predominantemente jovem e masculina". A violência pública por faca aumentou em 42,6% para 3.536 casos em 2023 em NRW.

A maioria dos ofensores, representando 55%, são cidadãos alemães, enquanto 45% não possuem passaporte alemão. Preocupado com a sobre-representação de não-cidadãos, Reul comentou "É preocupante que, considerando a participação de estrangeiros na população, aqueles sem cidadania alemã estejam desproporcionalmente representados". Reul acrescentou que o porte de facas pode estar relacionado ao machismo, que entra em conflito com as normas sociais.

Reul sugeriu uma resposta policial intensificada em relação a jovens refugiados que vêm de sociedades violentas. Eles precisam entender que levar facas em público é desnecessário e indesejado na Alemanha devido ao monopólio do estado sobre a violência.

Após o ataque com faca em Solingen, o governo federal também delineou planos para prevenir incidentes futuros. A coalizão do semáforo planeja apresentar um pacote de medidas "em breve", como afirmou o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. As conversas dentro do governo estão em andamento e os resultados são esperados "muito em breve". Também haverá discussões entre a coalizão do semáforo, a oposição da União e os estados federais sobre as consequências do ataque suspeito de islamismo. A data da primeira reunião do grupo de trabalho anunciado pelo Chanceler Scholz ainda não foi anunciada, revelou Hebestreit. As discussões se concentrarão na deportação de requerentes de asilo rejeitados para seus países de origem, no combate ao terrorismo islâmico e na regulamentação de armas.

A Comissão, encarregada de analisar o aumento da violência por faca, descobriu que 55% dos ofensores são cidadãos alemães, o que levantou preocupações sobre a sobre-representação de não-cidadãos. Reconhecendo a necessidade de ação, a Comissão sugeriu colaborar com a Comissão para Integração e Migração para abordar essa questão.

