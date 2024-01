Destaques da história

Retratos arriscados e segredos de Hollywood do fotógrafo Marc Hom

O fotógrafo dinamarquês Marc Hom é um dos principais fotógrafos de celebridades do mundo da moda

Já tirou retratos de estrelas como Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander e Justin Timberlake

Nos últimos 25 anos, os seus alvos têm sido alguns dos maiores nomes das artes e da cultura, desde actrizes e atletas a modelos e monarcas. Mas não lhes chames celebridades.

"Odeio 'celebridade'", diz ele. "A palavra é tão negativa e carregada. Prefiro 'personalidades do mundo'."

O seu livro mais recente, "Profiles" (teNeues), é dedicado às personalidades que deixaram uma marca duradoura na sua carreira e deram o salto de assistente para amigo e colaborador, incluindo Anne Hathaway, Alicia Vikander e David Beckham.

A sua capacidade de estabelecer e cultivar estas relações íntimas é o que Hom acredita que dá vida às suas fotografias. Os seus fotografados sentem-se suficientemente confortáveis para seguirem a sua visão e envolverem-se totalmente no processo.

"Não é possível tirar uma boa fotografia se as pessoas não confiarem em nós. Se não houver respeito mútuo, é como bater com a cabeça numa parede".

Aqui, ele partilha algumas das suas histórias mais queridas por detrás da lente.

A dedicação de Sienna Miller

"Gosto muito da fotografia da Sienna Miller no carro porque tem uma sensação muito cinematográfica, mas não deixa de ser bastante sensual por causa dos seios e do tom de cor", diz ele.

"Ela é uma daquelas pessoas que deu tudo o que tinha. Não sei se devo repetir isto, mas quando ela estava sentada no carro, disse "Espera, um segundo!". Levantou a camisa e tocou nos mamilos para os pôr erectos e disse: "Pronto, já estou pronta! Achei que foi muito engraçado. Ficou-me definitivamente na memória!"

O destemor de Quentin Tarantino

"Digo-vos, adorava-o. Ele era incrível. É tão bom quando conhecemos pessoas que gostam tanto do que estão a fazer e que, quando se empenham, estão lá a 200%, e ele era mesmo um desses tipos. Nichole Galicia, que também entrou em (o filme de Tarantino) "Django Unchained", estava lá e estava completamente nua a correr à volta dele, por isso foi essa a inspiração.

Ele era excecional. Não tinha qualquer tipo de medo, não se importava. Foi altamente sexual, mas foi um momento fantástico entre os dois".

A amizade de Anne Hathaway

"Com os actores, muitas vezes é uma situação muito mais frágil, porque eles estão lá, mas não precisam de lá estar. Por vezes, estão lá para promover algo, mas em certas ocasiões, sim, acabamos por trabalhar com um ator só porque gostamos do que o outro está a fazer.

Conheci a Anne Hathaway muito cedo na sua carreira - fotografei-a três ou quatro vezes - e ela continuou a fazer o que está a fazer, e eu continuei a fazer o que estou a fazer. Com o passar do tempo, acabamos por trabalhar com algumas das mesmas pessoas vezes sem conta, e depois crescemos com elas. Foi por isso que a escolhi para escrever o prefácio do livro para mim".

As colaborações de Johnny Depp e Tim Burton

"Tim Burton e Johnny Depp conheceram-se cedo e (numa fotografia) é tudo sobre a sua relação. Continuam a trabalhar juntos - toda a gente sabe!"

"Profiles" de Marc Hom, publicado pela teNeues, já está disponível.

