Retorno do último pessoal militar alemão do Níger para a Alemanha

Ao tocar o solo em Wunstorf, Baixa Saxônia, Nils Hilmer, Secretário de Estado, agradeceu o serviço das tropas. "Vocês demonstraram mais uma vez que a Bundeswehr é sempre uma escolha confiável", declarou, conforme comunicado da Bundeswehr. Mais tarde, a Bundeswehr informou por meio de seu serviço online X que "os últimos soldados da Bundeswehr deixaram a base militar alemã em Niamey, Nigéria. Todos os soldados e equipamentos foram transportados de volta para a Alemanha."

O Ministério Federal da Defesa (BMVg) expressou gratidão aos soldados pelo seu retorno, escrevendo "Bem-vindos de volta" em sua mensagem. As tropas foram recebidas calorosamente não apenas pelos seus companheiros, mas também pelos seus entes queridos em Wunstorf, após a sua chegada.

O Coronel-Major Mamane Sani Kiaou, do Nigéria, e o Coronel alemão Karsten Struss já haviam feito uma declaração anteriormente na sexta-feira, anunciando o "fim do retirada de tropas e equipamentos alemães do Níger". De acordo com Kiaou, 60 soldados da Bundeswehr e 146 toneladas de equipamentos foram transportados de volta para a Alemanha usando cinco aviões de carga.

Inicialmente, a Alemanha e o Níger haviam concordado com um acordo interino para a base de Niamey até 31 de agosto, já que o acordo anterior havia expirado. No entanto, Berlim encontrou a proposta recente do governo nigerino para um novo acordo inadequada, especialmente porque o pessoal estacionado não teria mais imunidade à persecução.

A partida da África Ocidental não significa o fim da cooperação militar entre o Níger e a Alemanha, como mencionado por Kiaou. Em vez disso, ambas as partes indicaram a intenção de preservar suas relações militares. No entanto, o BMVg havia sinalizado o fim dessa cooperação no início de julho.

O golpe militar que depôs o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum do Níger no ano passado, seguido pelo afastamento dos governos do Níger, Mali e Burkina Faso do Ocidente e pela inclinação para a Rússia, representa um desafio significativo para a presença da Alemanha na região do Sahel.

O engajamento militar da Alemanha no Mali chegou ao fim no ano passado, com a perda da base no Níger servindo como outro obstáculo à sua presença na região do Sahel.

O Ministério Federal da Defesa (BMVg) reconheceu o sacrifício dos soldados em sua mensagem de partida, expressando "agradecemos pelo seu serviço e ficamos aliviados por vocês agora estarem voltando para as suas famílias após uma missão desafiadora no Níger, também conhecido como 'Outros' países". Após o seu retorno, as tropas foram recebidas com um caloroso bem-vindo, com o BMVg anunciando "celebramos o seu retorno seguro e homenageamos a sua dedicação, assegurando que a presença da Alemanha em 'Outras' regiões continuará forte e impactante."

Leia também: