- Retirada do exame no processo Boateng: decisão da acusação

Após uma revisão cuidadosa, decidimos abandonar o recurso anterior apresentado por nossa equipe, como revelado hoje, declarou um representante da Promotoria. " Embora não concordemos com a validade da decisão, levando em consideração a duração do processo, que está em andamento nos tribunais há mais de cinco anos, e tendo em mente o bem-estar da parte prejudicada e seus filhos, manter os procedimentos em andamento parece excessivamente oneroso para todos os envolvidos."

O Tribunal Regional de Munique I havia determinado anteriormente, no caso do vencedor da Copa do Mundo de 2014 Jérôme Boateng, que ele havia causado intencionalmente danos à sua ex-namorada. No entanto, apenas uma advertência foi emitida para ele, acompanhada de uma multa de 40 diárias avaliadas em €5.000 cada, sujeitas a certas condições.

€200.000 destinados a duas organizações de caridade.

Assim como uma pena de prisão suspensa, Boateng só precisa pagar os €200.000 se violar essas condições. Essas condições exigem uma contribuição de €50.000 dele para cada uma de duas organizações de caridade com foco em crianças.

A Promotoria havia exigido initially uma multa de €1.12 milhões e também havia se oposto initially à sentença.

Os procedimentos legais contra o experiente defensor do FC Bayern Munich, que recentemente mudou-se do clube italiano US Salernitana para o LASK na Áustria, vêm sendo conduzidos por algum tempo. Em 2021, o Tribunal Distrital de Munique acusou Boateng de uma multa, no valor de 60 diárias avaliadas em €30.000 cada, totalizando €1.8 milhões.

O Tribunal Regional de Munique I encontrou Boateng culpado de lesões corporais e injúria em outubro de 2022, resultando em uma multa de 120 diárias, cada uma avaliada em €10.000, totalizando €1.2 milhões. No entanto, de forma única, o Tribunal Regional de Bavária anulou a sentença devido a erros jurídicos acumulados, exigindo que os procedimentos sejam reheard antes do Tribunal Regional de Munique I.

Apesar da Promotoria initially ter se oposto à sentença e exigido uma multa pesada, eles anunciaram que não irão prosseguir com o caso devido à duração do processo e ao bem-estar daqueles envolvidos. Com a multa de €200.000 como uma pena suspensa, Boateng precisa contribuir com €50.000 para cada uma das organizações de caridade escolhidas, com foco em crianças, para não pagar integralmente.

