Resumo da WNBA: A classificação dos playoffs finalizada à medida que a temporada regular se aproxima do fim

A campanha de 2024 teve um surto extraordinário, batendo recordes anteriores e apresentando uma das turmas de calouros mais badaladas da história da liga – e ainda não chegamos aos playoffs.

Oito das 12 equipes da WNBA se classificam para os playoffs, independentemente da colocação na conferência.

A temporada regular terminou em uma noite de quinta-feira, com todas as equipes em ação. Enquanto algumas equipes conheciam sua posição nos playoffs, algumas posições ainda estavam incertas no último dia, gerando várias histórias.

Diana Taurasi se dirige aos fãs do Mercury após o que pode ser seu último jogo regular

Embora o Phoenix Mercury tenha perdido para o Seattle Storm por 89-70 na quinta-feira, os eventos após o jogo receberam muita atenção.

Diana Taurasi, amplamente considerada uma das maiores jogadoras de basquete feminino de todos os tempos, falou aos fãs de Phoenix no gramado após o que pode ser seu último jogo regular.

Draftada em primeiro lugar em 2004 pelo Mercury, Taurasi, aos 42 anos, passou sua carreira entireira na WNBA com o Mercury. Uma ex-MVP, campeã da WNBA três vezes, campeã da EuroLeague seis vezes, medalhista de ouro olímpico seis vezes, 11 vezes All-Star e líder de todos os tempos em pontuação da liga, seu futuro como jogadora é objeto de especulação.

Enquanto os boatos permanecem não confirmados, Taurasi fez um discurso emocionante para seus queridos torcedores em casa.

"Não há onde começar, mas sempre há um lugar para terminar", ela declarou. "Parece estar no mesmo lugar, que, como vocês sabem, quando cheguei em 2004, senti que estaria aqui por muito tempo. Tive uma sensação de que este era meu lar de uma maneira peculiar e misteriosa.

"Quero agradecer a cada técnico, a cada jogadora, a cada pessoa que já vestiu uma camisa da WNBA, porque isso leva uma aldeia, e nossa liga é sobre erguer uns aos outros. Em troca, podemos ver o lugar onde estamos agora – 28 anos depois – para aqueles que jogaram antes, a liga está onde está agora, e somos gratos a vocês, e somos gratos à próxima geração.

"Se for a última vez, pareceu a primeira", ela acrescentou.

Taurasi terá pelo menos mais uma chance de se apresentar diante da torcida em casa, já que o Mercury, sétimo colocado, enfrentará o Minnesota Lynx, segundo colocado, em uma série de primeira rodada dos playoffs com melhor de três.

Um público recorde testemunha o último jogo regular de Caitlin Clark como caloura

Recordes de público e audiência foram batidos ao longo da temporada, inclusive até o final da temporada regular.

20.711 torcedores lotaram a Capital One Arena em Washington DC quando as Mystics venceram o Indiana Fever por 92-91, estabelecendo um novo recorde de público para um jogo da WNBA.

Após bater o recorde de assistências em uma única temporada anteriormente no mês, a sensação Caitlin Clark entrou no jogo precisando de apenas oito arremessos de três pontos para igualar o recorde da temporada de 128, estabelecido por Sabrina Ionescu em 2023.

Embora Clark não tenha alcançado a marca de Ionescu no jogo, ela fez dois triplos para aumentar sua pontuação total para 122, tomando o segundo lugar de Taurasi.

O retorno aos playoffs do Indiana após uma ausência de seis anos sinalizou uma impressionante ressurgência da equipe. Começando com 3-10, a franquia voltou ao nível de .500 e garantiu uma vaga nos playoffs após a pausa olímpica.

"Estou apenas orgulhosa do seu crescimento, da sua resiliência", disse a treinadora do Fever, Christie Sides, após o jogo. "Eles trabalharam duro, eles melhoraram. Não tivemos muito tempo inicialmente, mas eles continuaram a melhorar à medida que a temporada avançava.

"Eles merecem jogar nos playoffs."

Washington entrou no jogo como o nono colocado, sabendo que precisava de uma vitória para manter as esperanças de playoffs, mas uma dramática reviravolta não foi suficiente, já que o Atlanta Dream assumiu o destino dos playoffs.

Sika Koné liderou o caminho com 20 pontos, e quatro outras jogadoras das Mystics marcaram em dígitos duplos na vitória crucial, mas uma vaga nos playoffs não estava no cartão, já que o Dream garantiu o oitavo lugar.

Tina Charles faz história enquanto o Dream garante a última vaga nos playoffs

Atlanta garantiu a oitava vaga com uma vitória de 78-67 sobre o New York Liberty, com Tina Charles estabelecendo um novo recorde da WNBA no processo.

Charles, uma ex-MVP e oito vezes All-Star, pegou seu terceiro rebote no primeiro quarto, tornando-se a reboteira de todos os tempos da WNBA com 4.007 rebotes, ultrapassando Sylvia Fowles no processo.

Seu desempenho histórico veio na hora certa para Atlanta, que precisava de um impulso antes do jogo fora de casa contra o Liberty. Com Atlanta na oitava posição, mas ainda a um jogo das Mystics, apenas uma vitória garantiria uma vaga nos playoffs.

No entanto, de acordo com Charles, o resultado nunca esteve em dúvida.

"Viemos aqui com nossas malas feitas", disse a jogadora de 35 anos após o jogo. "Sabíamos que tínhamos que cuidar do nosso negócio. Para nós, honestamente, os playoffs já tinham começado talvez uma semana atrás, apenas porque da situação em que estávamos."

Charles encerrou o jogo com uma pontuação de 10 pontos e 10 rebotes, alcançando seu 194º double-double na carreira, o que é o maior número de qualquer jogadora na história da liga. Anteriormente, esse recorde era mantido por Fowles.

O confronto entre Atlanta e Nova York serviu como uma prévia dos playoffs. O Dream enfrentará o Liberty, primeiro colocado, na primeira rodada dos playoffs.

Antes do jogo de quinta-feira, o Liberty já havia garantido o primeiro lugar. Resta ver como eles se sairão contra uma equipe do Dream energizada quando as apostas são altas.

Parciais completas dos playoffs da WNBA

Primeiros jogos da primeira rodada são jogos melhor de três.

Fora @ Casa (Jogo 1)

Nº 8 Atlanta Dream @ Nº 1 Nova Iorque Liberty

Nº 7 Phoenix Mercury @ Nº 2 Minnesota Lynx

Nº 6 Indiana Fever @ Nº 3 Connecticut Sun

Nº 5 Seattle Storm @ Nº 4 Las Vegas Aces

No contexto da WNBA, Diana Taurasi expressou gratidão a seus companheiros de equipe e apoiadores, reconhecendo o crescimento da liga e seu possível papel em sua história. Seu discurso emocionante veio após um potencial jogo de temporada regular final para ela.

Recentemente, Caitlin Clark estabeleceu um novo recorde como a segunda maior pontuadora de três pontos em uma única temporada na história da WNBA, superando o recorde anterior de Diana Taurasi.

Leia também: