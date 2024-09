Resolução da alegada acusação de abuso - Os pais libertados após 684 dias de prisão

Após mais de dois anos na prisão por supostamente abusar de sua filha, um casal recebe um absolvimento póstumo em um novo julgamento. As evidências e depoimentos foram considerados duvidosos, com vídeos parecendo encenados. A própria filha admitiu ter fabricado os incidentes.

Um sentimento de liberdade preenche os rostos do casal absolvido: Em um novo julgamento, um casal de Baixa Saxônia foi absolvido de graves acusações envolvendo sua filha no Tribunal Regional de Braunschweig. "O tribunal está convencido de que os 19 incidentes alegados não ocorreram", declarou o juiz. Isso é considerado uma "absolvição sólida".

O juiz destacou o caso como "merecedor de louvor", mas é o resultado do segundo julgamento reaberto. No primeiro julgamento, conduzido por outra câmara em Braunschweig, a mãe foi condenada a um total de 13,5 anos de prisão com subsequente detenção preventiva em junho de 2023, enquanto seu parceiro recebeu uma sentença de nove anos e seis meses.

O Tribunal Federal de Justiça anulou a condenação em apelação, principalmente devido à avaliação inadequada das evidências pelos juízes federais. A capacidade de testemunho da filha acusada também precisava ser esclarecida. A nova câmara revogou os mandados de prisão mesmo antes do início do julgamento, declarando que o casal permanece sob suspeita, mas não tão fortemente quanto anunciado em junho.

Amiga da filha se manifesta

O casal passou aproximadamente dois anos em prisão preventiva antes disso. O juiz declarou: "684 dias de prisão injusta exigem compensação". Recursos legais ainda eram possíveis, mas a acusação renunciou imediatamente a novos recursos, tendo também defendido a absolvição em pleitos secretos. Os advogados de defesa concordaram.

No início do julgamento em agosto, o casal ainda era acusado de estuprar, abusar e ferir repetidamente sua filha adulta. No entanto, dúvidas surgiram durante e antes do segundo julgamento. Um relatório final de especialistas revelou "uma probabilidade relativamente baixa de um fundo verdadeiro" em relação aos depoimentos da filha.

Vários investigadores colocaram em dúvida a credibilidade da filha de 26 anos durante o julgamento. Uma amiga passada supostamente testemunhou à polícia e corroborou ainda mais a percepção de uma apresentação encenada. As investigações minuciosas e as conversas por chat redescobertas, bem como os vídeos encenados, influenciaram significativamente a absolvição, esclareceu o juiz.

"Todas as acusações são infundadas"

No entanto, a absolvição também levanta dúvidas sobre uma sentença anterior. Em 2022, o Tribunal Regional condenou um ex-parceiro da filha a mais de seis anos de prisão por abuso grave. O réu confessou uma série de ofensas, incluindo estupro, lesão corporal grave, prisão ilegal e tentativa de homicídio contra seu parceiro.

Essa confissão provavelmente levou o juiz original a acreditar na suposta vítima em várias ocasiões. Os pais, agora absolvidos, se tornaram suspeitos após essa sentença. O juiz ofereceu uma revisão, destacando as inconsistências no primeiro julgamento contra os pais que não foram abordadas.

Durante o segundo julgamento, o painel concluiu: "Todas as acusações contra cada indivíduo são infundadas". Claramente, surge a pergunta sobre o que pode motivar alguém a fabricar tais histórias, o juiz mencionou. Buscando atenção, desejo de reconhecimento ou perhaps falsas memórias? Respostas só podem ser obtidas por meio de investigações adicionais e maior esclarecimento, que é urgentemente necessário - não apenas para os dois ex-amigos da suposta vítima, mas também para aqueles traumatizados pelos eventos.

