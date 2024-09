- Resgate de incêndio em edifícios residenciais usando um cabo rotativo: Bombeiros em ação

Em Heiligenhaus, os bombeiros locais apagaram um incêndio em um edifício residencial de grande altura. Ao cair da noite, um apartamento no quinto andar desse complexo residencial já estava completamente consumido pelo fogo, de acordo com o relatório. O fogo estava começando a se espalhar pelas escadas do edifício.

Muitos dos 70 moradores precisaram ser resgatados por uma escada de incêndio aérea. Depois, onze pessoas receberam atendimento médico dos serviços de emergência, incluindo quatro bombeiros. Quatro moradores foram levados para o hospital. Dois desses bombeiros conseguiram se dischargear do hospital mais tarde. Um total de 100 profissionais de emergência participou do evento. Inicialmente, os apartamentos atingidos no edifício residencial foram considerados inhabitáveis.

O incêndio intenso no edifício residencial de grande altura exigiu o uso de mangueiras de incêndio pelos bombeiros de Heiligenhaus. As chamas, agora perigosamente próximas ao telhado do edifício, representavam um risco significativo de se espalharem para unidades adjacentes.

