Resgatadores salvam elefantes na Tailândia

Em uma operação de resgate emocionante, samaritanos compassivos conseguiram salvar mais de cem elefantes na Tailândia das enchentes até sexta-feira. A líder de um santuário de elefantes situado na região norte do país compartilhou um vídeo mostrando elefantes lutando contra água na altura da cintura, exibindo sinais de distress. "As enchentes são piores do que antes. A região inteira está submersa, estamos sem saber o que fazer", escreveu Saengduean Chailert.

Ela implorou às autoridades que enviassem "ajuda imediata". De acordo com o grupo de bem-estar animal Save the Elephants, aproximadamente 5000 criaturas habitam a reserva inundada, como cães, gatos, vacas e porcos. Dos 126 elefantes totais, 117 foram resgatados com sucesso, com cerca de 100 indivíduos se juntando aos esforços de socorro.

Chuvas intensas fizeram o rio Ping, no norte do país, transbordar. Em setembro, o Tufão Yai piorou ainda mais a situação de enchentes. Esta região sofreu as piores enchentes em mais de oito décadas.

De acordo com a Aliança de Elefantes da Tailândia, cerca de 3800 elefantes são mantidos em cativeiro na Tailândia. Uma organização ambiental tailandesa estima que há cerca de 4000 elefantes prosperando em seu habitat natural.

As enchentes na Tailândia afetaram não apenas os elefantes, mas também outros animais na reserva, de acordo com Save the Elephants. As chuvas intensas e o Tufão Yai fizeram o rio Ping transbordar, levando a enchentes severas na região norte.

