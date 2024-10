Rescisão de associações de ginásio dentro de períodos estipulados

Se você tem um contrato de sócio-gym mais antigo e está considerando o cancelamento, agora pode ser o momento perfeito devido aos prazos de cancelamento estendidos. Dicas de especialistas sobre o que fica a olho.

Muitos indivíduos costumam se inspirar a se inscrever em uma academia no início do ano, com um grande número fazendo isso em janeiro ou fevereiro, de acordo com Oliver Buttler do Centro de Conselhos ao Consumidor Baden-Württemberg. Se você fez isso lá em 2022 ou antes, ainda pode estar preso a prazos de cancelamento mais longos, geralmente de três meses.

Qualquer pessoa nessa situação que já estiver cansada de sua assinatura da academia deveria considerar seriamente o cancelamento, sugere o conselheiro do consumidor. Caso contrário, o contrato simplesmente continuará, geralmente renovando-se pelo prazo máximo permitido de 12 meses.

Mudanças após março de 2022

Todos os contratos assinados antes de 1º de março de 2022 estão sujeitos a essa regra. Desde então, novas diretrizes foram implementadas: um contrato agora se estende indefinidamente, mas vem com um prazo de cancelamento de um mês. Isso se aplica a contratos de academia e, em geral.

Os defensores dos consumidores aconselham those com contratos antigos que já podem estar em modo de renovação automática. "Há muitos 'membros esquecidos' em academias que podem ter esquecido de cancelar", diz Oliver Buttler. Se a data de término do seu contrato for em janeiro, é hora de agir.

Procedimento correto de cancelamento

Para facilitar um cancelamento sem problemas, Buttler sugere o uso de um serviço postal registrado em vez de e-mail ou cancelamento pessoal na academia. Isso é à prova de conflitos. Observe: se uma academia permitir a assinatura de contrato online, também deve permitir o cancelamento online, inclusive those assinados offline.

As academias devem ter um botão "cancelar contrato". Isso geralmente é difícil de encontrar, geralmente no fundo da página inicial. "Você geralmente o encontrará bem no fundo da página", diz Oliver Buttler. É obrigatório que você receba uma confirmação de cancelamento imediatamente.

Direitos extraordinários de cancelamento

No entanto, se não houver esse botão mesmo com a capacidade de assinar contrato online, os clientes têm um direito especial de cancelamento. "Posso sair do contrato imediatamente nessa situação", diz Buttler. Nesse cenário, você pode enviar uma carta para cancelar e citar esse direito.

Apesar de ter uma assinatura de academia com prazos de cancelamento mais longos, se concentrar em melhorar sua forma física em casa durante esse tempo pode ser benéfico. Com as novas diretrizes implementadas após março de 2022, os contratos de academia agora têm um prazo de cancelamento de um mês, o que permite mais flexibilidade aos membros.

Leia também: