"Renunciar a territórios para ganhar" - Retirada de territórios pode ser uma estratégia para a Ucrânia

15:14 Ucrânia: Rússia se Foca na Ponte da Crimeia em Prejuízo de Outras Objetivas Domésticas da Rússia

Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, discute o fornecimento de mísseis antiaéreos S-300 para a área em torno da Ponte da Crimeia no canal de TV Espreso. "Eles definitivamente precisam reabastecer seu estoque", diz Pletenchuk. "A Rússia de fato déployou um grande número de sistemas antiaéreos lá. E eles não fariam isso sem um motivo. Eles precisam de mísseis, não é apenas coincidência". A Rússia prioriza a Ponte da Crimeia em relação a outros objetivos importantes em seu próprio território, explica o porta-voz. A ponte serve mais como um propósito simbólico do que puramente logístico, ele acrescenta. A Ucrânia visa destruir permanentemente a ponte, mas ainda não conseguiu devido à sua forte proteção. A estrutura foi danificada duas vezes por ataques.

12:48 Merz: Se o Ocidente Recuar, a Rússia Terá Fome de Mais

O líder da CDU, Friedrich Merz, alerta em um artigo convidado para o "Focus": "Não devemos ser enganados ou permitir que nos enganem sobre a natureza desta guerra. Putin está desmantelando uma ordem política na Europa que construímos com a Rússia, não contra a Rússia, após 1990". Nem a Europa nem a NATO provocaram ou violaram qualquer contrato que pudesse justificar uma guerra contra a Ucrânia, diz Merz. Se a Ucrânia permanecer resistente e o Ocidente continuar a apoiá-la, a Rússia perceberá que a violência militar adicional é fútil, ele diz. No entanto, se o Ocidente recuar, "a Rússia terá vencido e terá fome de mais".

12:14 Ativista da Oposição Russa Dadin Supostamente Morto em Ação na Ucrânia

O ativista da oposição russa Ildar Dadin supostamente morreu em ação enquanto lutava do lado da Ucrânia. Ele morreu durante os combates na região de Kharkiv, escreveu a jornalista Xenya Larina na plataforma X. Não há confirmação de Kiev. Dadin foi condenado a três anos de prisão na Rússia em 2015 por participar de protestos não autorizados. Ele foi então libertado após cumprir 15 meses de sua sentença. Em 2023, ele foi para a Ucrânia para lutar contra a Rússia na guerra.

11:34 Brigada Ucraniana Compartilha Vídeo de Ataque de Drone Impressionante em Tanque Russo

A 60ª Brigada da Ucrânia compartilhou um vídeo do que alega ser a destruição devastadora de um tanque russo usando um drone na região de Donetsk. O clipe mostra o ataque do drone causando uma explosão enorme que faz o canhão do tanque voar para o ar.

11:06 Múltiplas mortes civis e numerosos feridos devido a ataques russos

Os ataques russos na Ucrânia resultaram em pelo menos quatro mortes e pelo menos 30 feridos, de acordo com o "Kyiv Independent" ontem.

10:33 Defensor de Wuhledar relata superioridade significativa da Rússia em sistemas de artilharia

De acordo com relatórios ucranianos, a proporção de munição de artilharia agora é de 3 para 1 a favor do lado russo. No entanto, um soldado da 72ª Brigada, que defendeu a cidade de Wuhledar até sua recente retirada, relata uma proporção muito pior em relação ao número de sistemas de artilharia. No final do verão, os russos tinham uma vantagem de 10 para 1 em sistemas de artilharia ao redor de Wuhledar. "Como um dos nossos sistemas de artilharia pode enfrentar 10 deles?" perguntou o soldado ao "New York Times". Ele também disse ao jornal que as forças russas podem sobrepujar as defesas ucranianas se se concentram em uma área específica.

09:59 Rússia Lança Ataques com Drones e Mísseis sobre a Ucrânia

De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 87 ataques com drones sobre a Ucrânia durante a noite. Além disso, quatro mísseis foram abatidos, com a força aérea relatando a destruição de 56 drones e dois mísseis. 25 drones adicionais foram provavelmente derrubados por medidas de guerra eletrônica.

09:13 Primeira-Ministro da Dinamarca Frederiksen Pede Desculpas à Ucrânia pelo Atraso na Entrega de Caças F-16

Um vídeo sendo circulando em canais ucranianos mostra a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pedindo desculpas à Ucrânia no Fórum GLOBSEC pelo atraso na entrega de caças F-16. Ela queria entregá-los no início da guerra, mas houve, mais uma vez, longas discussões sobre se era uma boa ideia. A Dinamarca prometeu à Ucrânia um total de 19 caças, mas não há pilotos suficientes e o treinamento leva muito tempo. Apenas alguns F-16s foram entregues até agora, neste verão. A invasão russa começou em fevereiro de 2022. A Dinamarca está entre os países que lideram consistentemente as entregas de armas, enquanto outros países exibem mais cautela.

07:50 Ucrânia: Múltiplas Posições Russas Eliminadas - com Mísseis Storm ShadowO Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata a demolição de três bases operacionais das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada das tropas russas, além da 2ª exército combinado. Esta operação foi executada pela Força Aérea e pelas unidades de foguetes e artilharia das Forças Armadas da Ucrânia em conjunto com outros componentes das forças de defesa. As ações foram empreendidas com mísseis Storm Shadow e foguetes GMLRS. A Ucrânia vem utilizando o Storm Shadow britânico há algum tempo, embora não esteja claro se já empregou a versão de longo alcance. Os GMLRS podem ser lançados a partir de lançadores múltiplos HIMARS e têm um alcance aproximado de 70 quilômetros.

07:04 ISW: Esforços de Recrutamento Russo Enfrentam Dificuldades e LimitaçõesA Rússia planeja continuar oferecendo generosas incentivas aos novos recrutas que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) destaca relatórios sugerindo que esses esforços de recrutamento em andamento estão produzindo menos resultados e que a escalada das incentivas financeiras indica que "os esforços atuais de recrutamento são insuficientes para sustentar a produção contínua de novas forças essenciais para a manutenção do ímpeto ofensivo da Rússia na Ucrânia". O ISW prevê tetos de recrutamento médio e longo prazo para a campanha de mobilização da Rússia e acredita que as medidas financeiras fortalecidas não abordarão significativamente essas restrições.

06:20 Especialista em Rússia Identifica Desafios para a Rússia - Oportunidades para a Contraofensiva UcranianaO especialista em Rússia Mark Galeotti escreve em um artigo convidado para o "Sunday Times" que a Ucrânia, com o novo equipamento que está recebendo, podedeployar brigadas para conduzir uma contraofensiva em grande escala até 2025. Simultaneamente, Galeotti antecipa a possibilidade de aprovações para o uso de armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow. E mesmo sem eles, Kyiv já está empregando com sucesso seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos, ele acredita. Enquanto isso, fica cada vez mais difícil para o lado russo recrutar soldados, apesar dos pagamentos generosos, há uma significativa escassez de mão de obra no país e os estoques de equipamento militar estão diminuindo. Galeotti vê as principais ameaças à Ucrânia no fortalecimento de forças dentro da UE que são contra o auxílio à Ucrânia e uma possível vitória de Donald Trump nos EUA.

05:40 Cinco Republicanos Advertem contra os Aprofundamentos das Relações da Hungria com a RússiaApós visitar a Hungria, cinco senadores republicanos dos EUA transmitiram preocupações sobre o aprofundamento das relações da Hungria com a Rússia e a erosão das instituições democráticas. A delegação包括Republican senators Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn, e John Goven. O Senador Jerry Moran expressou preocupação com o aprofundamento das relações da Hungria com a Rússia e a deterioração de suas instituições democráticas, instando a uma maior colaboração entre a Hungria e seus aliados. "É em nosso interesse comum trabalhar juntos de perto. Pedimos à Hungria que reconheça e responda aos avisos de seus aliados." A Hungria é um aliado crucial da Rússia dentro da UE. O primeiro-ministro Orban tem repetidamente obstruído a ajuda à Ucrânia, defendido negociações e frequentemente ecoado argumentos do Kremlin. Embora a Hungria tenha criticado a guerra, recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

03:27 Defesa Aérea Ucraniana Repela Ataque Aéreo Russo em KyivDe acordo com fontes militares ucranianas, as unidades de defesa aérea ucranianas supostamente repeliram um ataque aéreo russo em Kyiv, como relatado pelo canal de notícias do Telegram das Forças Armadas da Ucrânia. Não foram fornecidos detalhes adicionais.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Sai para MoscouO embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, está supostamente encerrando seu mandato diplomático, indica a mídia russa. O embaixador está retornando a Moscou, de acordo com um representante do Ministério das Relações Exteriores citado pela agência de notícias Interfax. O jornal "Vedomosti" relatou que a partida de Antonov era iminente. Mais detalhes não estão imediatamente disponíveis. Antonov tem servido como embaixador em Washington desde 2017.

23:46 Ucrânia: Russos Estão Regularmente Matando POWs - 93 Soldados AbatidosAs autoridades de aplicação da lei possuem provas confiáveis de que as tropas russas invasoras executaram um grande número de prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com a agência de notícias Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de crimes de guerra da Procuradoria-Geral, afirmou na televisão nacional: "Agora temos informações sobre 93 dos nossos soldados que foram mortos no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos neste ano. A tendência de executar prisioneiros remonta a novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos para com nossos prisioneiros de guerra piorou", disse Belousov.

22:14 Relato: Potenciais Concessões Territoriais de Kyiv na Adesão à NATO?A Ucrânia permanece determinada a recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, lhe falta pessoal, armamentos e apoio da aliança ocidental para realizar isso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora sugere que Kyiv está preparando "decisões significativas" com Washington e outros estados para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve pedir apoio militar e diplomático de seus aliados para obrigar a Rússia a negociar. Os diplomatas ocidentais e cada vez mais os oficiais ucranianos acreditam que as garantias de segurança significativas poderiam pavimentar o caminho para uma solução negociada, com a Rússia mantendo o controle efetivo de todos ou parte dos territórios ucranianos que ocupa atualmente. As discussões também estão em andamento sobre a possibilidade de a Ucrânia obter a adesão à NATO como parte disso.

Russia está a enfrentar uma significativa perda de equipamentos, perdendo em média três vezes mais do que a Ucrânia. Segundo Jakub Janowski, analista com sede em Praga que trabalha para o serviço de inteligência aberto holandês Oryx, a Rússia está esgotando progressivamente seus estoques de equipamentos da era soviética, com sua capacidade de produção mal cobrindo as perdas. Apesar de ter uma força militar maior e armamentos superiores, a Rússia pode enfrentar desafios significativos se o apoio ocidental se intensificar, alerta Janowski. Além disso, várias entregas de equipamentos militares prometidos ainda não foram feitas. De acordo com o Oryx, a Ucrânia ainda espera a entrega de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1.200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel que foram anteriormente prometidos.

20:34 Forças Ucranianas Afirmam Abate de Bombardeiro Russo, Imagens de Débris Aparecem

As forças ucranianas alegam ter abatido um avião de combate russo. O incidente ocorreu perto de Kostiantyniwka, na região de Donetsk, no sábado, de acordo com o chefe da administração militar local. Imagens mostram os restos queimados de um avião que caiu em uma casa, resultando em um incêndio na casa.

