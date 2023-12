Renata Voracova: Jogadora checa envolvida na polémica australiana sobre o estatuto de vacina espera que Novak Djokovic possa jogar

Tal como Djokovic, a especialista em duplas Voracova tinha obtido uma isenção médica para competir no Open da Austrália, apesar de não estar vacinada contra a Covid-19.

A isenção foi concedida com base no facto de a jogadora de 38 anos ter contraído o vírus no mês passado, o que, segundo ela, a impediu de ser vacinada, para além de outros problemas médicos.

"É uma coisa boa, não só para ele. Espero que ele possa jogar. Porque foi para isso que fomos lá: para jogar ténis e não para participar em jogos internos", disse Voracova, que planeia vacinar-se contra a Covid-19 no futuro, à Reuters.

Voracova já estava a disputar um torneio em Melbourne quando a sua isenção médica voltou a ser analisada pelas autoridades, depois de o visto de Djokovic ter sido cancelado pelas forças fronteiriças australianas, uma vez que o sérvio tinha chegado ao país sem estar totalmente vacinado contra a Covid-19 - que é um pré-requisito para todos os estrangeiros entrarem no país sem terem de ficar em quarentena, a menos que tenham uma isenção médica válida.

A sérvia número 1 do mundo esteve detida num hotel de detenção do governo em Melbourne durante cinco dias antes de ganhar um recurso contra o cancelamento do visto na segunda-feira, permitindo-lhe retomar os treinos antes do Open da Austrália, que começa a 17 de janeiro.

Voracova foi detida na quinta-feira passada no mesmo hotel que Djokovic, antes de deixar o país no sábado.

Em declarações à Reuters numa videochamada, Voracova disse que passou pela imigração sem enfrentar quaisquer problemas e acredita que teria estado a competir no Open da Austrália se o furor em torno do visto de Djokovic e do seu estado de vacinação não tivesse rebentado.

"Já lá estava há uma semana e desde que ele chegou as coisas mudaram", disse. "Não estou zangada com ele.

"Estou muito triste por isto ter acontecido. É um dos maiores torneios. Vamos lá e acontece isto. Não se pode sequer imaginar que seja possível que isto aconteça neste país em pleno século XXI".

Como num filme de ação

Voracova, que ocupa o 82º lugar no ranking de duplas, disse que se sentiu como se estivesse no meio de um filme de ação quando foi escoltada para fora do hotel onde estava hospedada.

"Nem sequer usámos os elevadores normais. Passámos por elevadores laterais e por caminhos totalmente diferentes (através do hotel) onde as pessoas não me podiam ver. E depois fomos para a garagem onde estava uma carrinha", disse.

O interrogatório durou cerca de seis horas. Disse que não recorreu da decisão de lhe ser retirado o visto porque não estava ciente de todas as implicações legais.

"Depois do interrogatório, fiquei sem saber o que era suposto fazer e quais eram os meus direitos. Havia pessoas do Tennis Australia comigo, advogados que me estavam a ajudar. E eles não recorreram para o tribunal. Por isso, não sabia que o podia fazer. Limitei-me a seguir os conselhos que me deram", afirmou.

Segundo ela, as janelas do seu quarto no hotel do governo estavam trancadas e havia pessoas a guardar os corredores entre os quartos. Sem qualquer hipótese de treinar, optou por deixar a Austrália.

"É um grande alívio estar finalmente em casa. Durante o dia (lá) não me sentia muito bem, não conseguia dormir e não comia muito", disse ela.

