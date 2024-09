Relatório da metamorfose da OpenAI em uma empresa individual de bilhões de dólares

Exodo na OpenAI: Sam Altman se sente solitário com a saída de figuras-chave

O círculo íntimo do CEO da OpenAI, Sam Altman, está encolhendo: o anúncio da saída da chefe de tecnologia, Mira Murati, soma-se à onda de executivos de alto escalão que deixam o pioneiro do ChatGPT. Atuais e ex-membros da equipe afirmam que Murati era uma figura fundamental, lidando com grande parte das operações diárias. Em um post no X, a mulher de 35 anos - frequentemente a cara da empresa - mencionou seu desejo de ter tempo e espaço para sua pesquisa pessoal e agradeceu Altman. Sua declaração não implica uma saída devido a conflitos.

Apesar de sua jornada não ter sido sempre tranquila, Murati havia substituído brevemente Altman como CEO em novembro do ano passado, após o conselho da empresa removê-lo inesperadamente. Fontes próximas à empresa afirmam que ela contribuiu significativamente para a substituição temporária de Altman.

Fontes próximas à empresa revelam que Murati havia expressado anteriormente preocupações sobre o estilo de liderança de Altman a certos membros do conselho. Ela descreveu certas táticas de liderança como psicologicamente abusivas e deu pistas sobre sua possível renúncia. No entanto, Altman foi reintegrado como CEO após a pressão de funcionários e do grande investidor Microsoft, alguns dias depois.

Escrutínio dos Investidores e Mudanças Estruturais

Murati não é a única pessoa a partir. O chefe de pesquisa, Ilya Sutskever, também envolvido na saída de Altman, deixou a empresa em maio, fundando posteriormente uma empresa para o desenvolvimento de software de IA avançado. Outro co-fundador, o pesquisador John Schulman, juntou-se a um concorrente, a Anthropic, enquanto o co-fundador e ex-presidente Greg Brockman está em um período sabático até o final do ano.

A saída de Murati ocorre em um momento crucial. A OpenAI está em processo de angariar uma rodada de financiamento no valor de até US$ 6,5 bilhões. O capital de risco Thrive Capital concordou em investir cerca de US$ 1 bilhão. De acordo com relatórios anteriores do "Wall Street Journal", a OpenAI está em negociações com investidores de longo prazo, como a Microsoft, Apple, Nvidia e MGX dos Emirados Árabes Unidos, para investimentos.

Para atrair investidores, a OpenAI supostamente está reformulando sua propriedade: a organização de pesquisa de IA planeja transitar de uma instituição sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos. Nesse processo, ela renunciaria à sua participação majoritária no segmento com fins lucrativos, de acordo com várias fontes.

Estrutura de Propriedade Inusitada

Tal movimento mudaria significativamente a startup. Nesse novo cenário, os investidores não estariam mais sujeitos a limitações de ganhos em seus investimentos, de acordo com o "Wall Street Journal". "Continuamos comprometidos com o desenvolvimento de IA para o bem de todos", afirmou a OpenAI. "A instituição sem fins lucrativos permanece no cerne de nossa missão e persistirá". Os detalhes sobre a cronologia e os aspectos específicos ainda não foram finalizados. Especialistas esperam que a transição seja complexa e demorada.

Fundada em 2015 como uma organização de pesquisa de IA sem fins lucrativos, a OpenAI adicionou a OpenAI LP como uma subsidiária com fins lucrativos quatro anos depois. Investidores importantes, como o gigante do software Microsoft, investiram bilhões nessa estrutura de propriedade única. Críticos temem que a conversão planejada da OpenAI possa ignorar potenciais consequências negativas da IA. Anteriormente, ela havia dissolvido a equipe que abordava esses problemas. O analista de IA Teo Pham reconhece a dificuldade de desenvolver modelos de IA, que requer fundos substanciais. Ele explica que uma instituição sem fins lucrativos terá dificuldade em acumular tal soma, o que exige a adição de mais investidores com fins lucrativos. Infelizmente, a credibilidade da OpenAI sofre como resultado.

Oposição de Elon Musk

Elon Musk, CEO da Tesla, também expressou sua opinião sobre o assunto. No X, ele escreve que converter uma instituição sem fins lucrativos em uma empresa com fins lucrativos é ilegal. Ele compara Altman ao astuto personagem "Littlefinger" de Game of Thrones.

A conversão poderia potencialmente beneficiar Altman pessoalmente, de acordo com o "Bloomberg". O CEO é esperado a receber uma participação de 7% na empresa, avaliada em cerca de US$ 150 bilhões, o que o tornaria instantaneamente US$ 10,5 bilhões mais rico. O envolvimento de Altman em outras startups já o tornou bilionário.

O especialista em IA Pham afirma que a OpenAI deve demonstrar resultados se quiser justificar sua avaliação. No entanto, a capacidade da empresa de reter seus talentos de ponta pode ser um problema. "Mas com a nova estrutura, a OpenAI poderia embarcar em uma nova e emocionante jornada rumo a se tornar uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo", acrescenta Pham.

A economia da OpenAI pode ser significativamente impactada pela onda de executivos de alto escalão que deixam a empresa, com figuras como Mira Murati e Ilya Sutskever saindo. Os esforços da empresa para reformular e transitar de uma instituição sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos, como relatado pelo Wall Street Journal, também podem ter implicações econômicas.

