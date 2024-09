Relançado: Instalação nuclear dos EUA retoma operações para a Microsoft

Microsoft assegura energia de uma usina nuclear de Three Mile Island revitalizada por duas décadas, apesar de seu prolongado fechamento. A gigante da tecnologia, conhecida por seus compromissos com a proteção do clima, está ativamente integrando IA na maioria de seus produtos, o que, por sua vez, requer uma quantidade substancial de energia.

Planos estão em andamento para religar um reator na usina nuclear desativada dos EUA, Three Mile Island. A Microsoft concordou em adquirir a energia gerada por um período de 20 anos, como revelado pelo fornecedor de energia, Constellation Energy. Esta restauração proposta marca a primeira instância de uma usina nuclear dos EUA desativada sendo reconectada à rede de energia.

A Microsoft está atualmente na vanguarda da integração de Inteligência Artificial (IA). A gigante da tecnologia se associou à OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, com o objetivo de integrar a tecnologia subjacente ao chatbot em sua ampla linha de produtos. Embora a IA tenha um potencial inegável, também requer um consumo substancial de energia em centros de dados, o que prejudica os compromissos climáticos das empresas de tecnologia.

Até agora, essas empresas têm mudado para fontes de energia renováveis e compensado suas emissões de carbono por meio de iniciativas verdes, como plantio de árvores. A Microsoft declarou sua intenção de ultrapassar sua compensação de emissões de carbono até 2030 e, até 2050, compensar a pegada de carbono da empresa desde sua fundação.

Aumento da demanda por energia devido ao boom da IA

No entanto, a crescente tendência da IA aumentou a demanda por energia das grandes empresas de tecnologia. Analistas do Goldman Sachs relataram que uma única consulta ao ChatGPT consome seis a dez vezes mais energia do que uma busca típica no Google.

O executivo da Microsoft, Bobby Hollis, revelou em uma conversa com a Bloomberg que a produção de energia de turbinas eólicas e painéis solares tende a flutuar, enquanto as usinas nucleares permanecem consistentemente confiáveis, oferecendo uma fonte de energia estável necessária pelos usuários. "Operamos ininterruptamente, eles flutuam", explicou Hollis.

Incidente nuclear na usina

O CEO da Constellation Energy, Joe Dominquez, revelou à Bloomberg que a usina poderá estar operacional em 2027, desde que os problemas de conexão à rede estejam resolvidos até lá. Em 2019, a empresa abandonou a operação do reator, alegando inviabilidade financeira.

O outro reator de Three Mile Island sofreu um incidente em 1979 com uma fusão parcial do núcleo nuclear. A nuvem de radiação disruptiva ainda foi detectada a quase 300 quilômetros do local do desastre, exigindo a evacuação de mais de 200.000 habitantes. Este incidente permanece o mais significativo em uso comercial nos Estados Unidos.

A Microsoft escolheu comprar energia da usina nuclear revitalizada de Three Mile Island, reconhecendo a oferta de energia consistente das usinas nucleares, que é crucial para alimentar seus produtos integrados com IA. Devido ao aumento da demanda por energia da IA e à saída flutuante das fontes de energia renováveis, as usinas nucleares, como a de Three Mile Island, continuam a ser do interesse das empresas de tecnologia em busca de fontes de energia confiáveis e significativas.

Leia também: