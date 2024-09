Rejeição da magnífica recepção de Putin na Mongólia em meio a um mandado de prisão internacional em andamento

Hoje, Putin deixou a Mongólia constrangida ao usá-la como peça em sua estratégia geopolítica, afirmou o Procurador-Geral da Ucrânia, Andriyj Kostin, em uma plataforma online. "Ao ignorar o pedido de detenção de Putin, a Mongólia arriscou sua posição internacional", acrescentou.

Um porta-voz de Borrell enfatizou que a UE insta todos os signatários do tratado da CPI a oferecer "apoio irrestrito" para levar Putin à justiça.

Durante a celebração na praça principal da capital Ulan Bator, decorada com bandeiras russas e mongólicas, autoridades apresentaram soldados em trajes tradicionais e a cavalo, entre outras coisas. Isso marcou a primeira visita de Putin a um estado membro da CPI desde que um mandado de prisão foi emitido contra ele em março de 2023, por supostamente deportar crianças ucranianas.

Putin e o presidente mongol Uchnaagiin Chüreslsüch assistiram à cerimônia juntos. A visita do líder do Kremlin foi para comemorar o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Putin elogiou a "posição respeitável" da Mongólia, que não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. As duas nações compartilham "visões semelhantes sobre vários assuntos internacionais atuais", disse Putin.

Putin não comentou sobre o mandado de prisão contra ele, mas especialistas sugeriram que a viagem a um país membro da CPI já era uma demonstração de poder pelo líder do Kremlin. Passant Altanbajar Altanchujag disse à AFP em Ulan Bator que seria "imoral e injusto" deter Putin. Os dois países vizinhos, China e Rússia, "são altamente significativos para nós", disse o jovem de 26 anos.

No entanto, protestos contra a visita ocorreram no dia anterior, com manifestantes carregando cartazes com a mensagem "Remova o criminoso de guerra Putin daqui". Uma manifestação planejada para terça-feira foi frustrada por uma forte presença de segurança. Zasral Bat-Oschir, do movimento "Não à Guerra", disse à AFP que ela e outros ativistas foram detidos pela polícia por cinco horas porque queriam protestar contra a visita de Putin.

A Mongólia, localizada entre a Rússia e a China, esteve sob controle soviético durante a era soviética. Hoje, é uma democracia vibrante, mas ainda valoriza as boas relações com Moscou. "Era impensável que Putin fosse detido", disse o especialista político Bajarlchagwa Munchnaran. "Do ponto de vista de Ulan Bator, a atual controvérsia do mandado de prisão da CPI é uma questão passageira - ao contrário da necessidade de manter relações estáveis e seguras com o Kremlin".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou a visita de Putin à Mongólia na segunda-feira. "A Mongólia permitiu que um suspeito de crime escapasse da justiça", disse Georgiy Tychji nas redes sociais. Dessa forma, o país compartilha a responsabilidade pelos "crimes de guerra" de Putin.

A CPI lembrou às autoridades antes da visita de Putin que seus membros têm a "obrigação" de prendê-lo. No entanto, se eles não o fizerem, o tribunal em Haia tem opções limitadas.

A CPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023. O tribunal declarou que havia "razões suficientes para acreditar" que Putin era responsável pelo crime de guerra de deportar ilegalmente crianças ucranianas para a Rússia. Kiev acusa oficiais russos de transferir milhares de crianças de orfanatos e outras instituições estatais para a Rússia.

A Mongólia ratificou o Estatuto de Roma da CPI em 2000 e confirmou sua ratificação em 2002. Apesar disso, o Kremlin afirmou antes da viagem que Putin não tinha "preocupações" com uma possível prisão.

A UE, liderada pelo Alto Representante Josep Borrell, encoraja todos os signatários do tratado da CPI a fornecer "apoio irrestrito" para levar o presidente Putin à justiça.

Durante sua visita, o presidente Putin elogiou a "posição respeitável" da Mongólia por não condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, demonstrando suas visões compartilhadas sobre assuntos internacionais.

Leia também: