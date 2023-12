Reitor da Universidade de Wisconsin - La Crosse demitido do seu cargo por causa de filmes pornográficos feitos com a sua mulher, segundo os relatórios

Ao anunciar a demissão de Joe Gow, o Presidente do Sistema da Universidade de Wisconsin, Jay Rothman, afirmou: "Nos últimos dias, tomámos conhecimento de um comportamento específico do Dr. Gow que sujeitou a universidade a danos significativos para a sua reputação. As suas acções foram abomináveis".

Gow estava a ser colocado em licença administrativa enquanto "fazia a transição para uma função de professor", disse Rothman numa declaração publicada no site da UW. O diretor da universidade acrescentou que tinha apresentado uma queixa pedindo que o estatuto de Gow como professor titular fosse revisto, referindo que tinha sido contratada uma firma de advogados externa para o efeito.

Gow que, de acordo com o seu perfil universitário, foi o 10º Chanceler da Universidade de Wisconsin - La Crosse, afirmou em declarações aos meios de comunicação social que estava a ser punido por causa de vídeos pornográficos que fez com a sua mulher. Não recebeu o "devido processo legal" e os "livros e vídeos que eu e a minha mulher produzimos estão protegidos pela Primeira Emenda", afirmou Gow em declarações à CNN.

"Gow demonstrou um desrespeito imprudente pelo papel que lhe foi confiado na UW-La Crosse para servir os estudantes, os professores, os funcionários e a comunidade do campus", afirmou a presidente do conselho de regentes da escola, Karen Walsh, num comunicado.

"A indignação com o seu comportamento é evidenciada pela votação unânime do Conselho de Regentes da UW para o demitir do cargo de chanceler. Estamos alarmados e revoltados com as suas acções, que foram total e inegavelmente inconsistentes com o seu papel de chanceler", afirmou Walsh.

As declarações de Walsh e Rothman não descrevem em pormenor as acções ou a conduta de Gow.

Mas Gow e a sua mulher, Carmen Wilson, disseram em entrevistas ao The Washington Post e ao The New York Times que acreditam que o ex-chanceler está a ser punido por causa de vídeos pornográficos que o casal fez em conjunto e sugeriram que os seus direitos de liberdade de expressão estavam a ser violados.

O casal tinha feito esses vídeos "durante anos" e tinha recentemente decidido divulgá-los mais amplamente em sítios Web pornográficos, disse Gow ao Times. Mas o casal disse que nunca mencionou a universidade ou os seus empregos.

"Todos nós deveríamos estar profundamente preocupados com o facto de o Conselho de Regentes estar a ignorar que os livros e vídeos que eu e a minha mulher produzimos estão protegidos pela Primeira Emenda, bem como pelo Compromisso dos Regentes com a Liberdade Académica e a Liberdade de Expressão", afirmou Gow numa declaração à CNN

"Além disso, não recebi nenhum processo justo do Conselho de Administração: Não fui informado de qualquer política que alegadamente tenha violado, nem me foi dada uma audiência para apresentar a minha versão da história", afirmou.

UW - La Crosse teve uma inscrição de graduação de 9.352 no outono de 2022. A Universidade de Wisconsin - Madison teve 37.230 matrículas de graduação, de acordo com o US News & World Report.

