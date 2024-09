- Reforço dos mecanismos de defesa aérea em resposta às acções de Putin

O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz (SPD), explicou a compra de seis novos sistemas de defesa aérea para as Forças Armadas alemãs como uma resposta necessária ao aumento significativo das armas da Rússia. "Não se trata apenas de um projeto", afirmou Scholz em Todendorf, Schleswig-Holstein, onde o primeiro sistema Iris-T SLM foi ativado. "Trata-se de manter a segurança e a paz na Europa, sem exageros".

Por anos, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, tem fortalecido seu arsenal, especialmente no domínio de foguetes e mísseis de cruzeiro, frequentemente violando acordos de desarmamento. Scholz expressou preocupação, afirmando: "Ignorar isso seria irresponsável. Ele colocou foguetes a apenas 530 quilômetros de Berlim - um tiro direto".

A administração federal entregou quatro sistemas Iris-T SLM e três sistemas Iris-T SLS ligados da Diehl Defence à Ucrânia. Esses sistemas já demonstraram eficácia na repelência de ataques russos, de acordo com Scholz. Ele afirmou que 250 mísseis de cruzeiro, drones e foguetes russos foram interceptados com esses sistemas, possivelmente salvando muitas vidas. A taxa de sucesso é impressionante, de 95%.

Agora, seis sistemas serão adquiridos para as Forças Armadas alemãs. "Isso é um grande reforço para a segurança do nosso país, já que a defesa aérea foi negligenciada por muito tempo", comentou Scholz. Esse movimento também é significativo para a segurança europeia. O novo sistema de armas é visto como uma peça-chave do sistema europeu de defesa aérea European Sky Shield, já apoiado por 21 países.

Um centro de treinamento está sendo construído em Todendorf, onde soldados ucranianos estão atualmente recebendo instrução. O centro receberá, em última instância, participantes de todas as iniciativas European Sky Shield.

A aquisição de seis novos sistemas de defesa aérea é um investimento significativo nas capacidades militares da Alemanha, com o objetivo de reforçar sua segurança em resposta ao aumento das armas da Rússia. A administração federal alemã já forneceu sistemas semelhantes à Ucrânia, que provaram ser eficazes na interceptação de um grande número de ataques russos.

