- Reflexão inspirada no deserto lança luz sobre o ataque de Solingen, simbolizado por velas acesas nas janelas.

Uma semana após o alegado ataque de extremista islâmico em Solingen, o governador do estado de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), falará na sexta-feira (às 10h) na assembleia estadual, apresentando as últimas descobertas. A administração estadual solicitou esta sessão especial para esse fim. A sessão parlamentar será aberta com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque.

Os cidadãos de Solingen são convidados a acender velas como símbolo de luto e união, no horário do ataque, às 21h37 na sexta-feira, e exibi-las em suas janelas. O prefeito da cidade, Tim Kurzbach, expressou a esperança de que "Solingen esteja banhada pela luz dessas velas". Além disso, um breve e solene tributo será realizado no local do crime, o Fronhof, no horário do ataque.

Wüst descreveu o ataque com faca da semana passada como um dos incidentes mais influentes na história de Renânia do Norte-Vestfália. Erros devem ser inequivocamente apontados e medidas apropriadas tomadas, destacou o líder da administração estadual negra-verde. Há ainda questões não resolvidas.

Na quinta-feira, houve uma sessão especial do comitê de interior e integração da assembleia estadual, a pedido das frações da oposição SPD e FDP, para examinar as consequências do ataque.

Chamados por retribuição

Durante o ataque, um homem usou uma faca para matar três pessoas e ferir outras oito em um festival em Solingen na sexta-feira à noite. O suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., está detido. A procuradoria federal está investigando-o por vários crimes, incluindo homicídio e suspeita de ligação à organização terrorista Estado Islâmico (EI).

O suspeito entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. As regras de asilo da UE determinaram sua deportação, mas isso não ocorreu porque o homem desapareceu no dia marcado em junho de 2023. Wüst pediu uma investigação sobre a falha na deportação.

Wüst também enfatizou a necessidade de rever os benefícios para os requerentes de asilo rejeitados e encurtar o período entre a decisão de deportação e a partida efetiva. Durante sua visita a Solingen com o chanceler Olaf Scholz (SPD) na segunda-feira, Wüst mencionou obstáculos burocráticos, atrasos e lacunas que impedem as autoridades locais de deportar pessoas, até mesmo dentro da Europa. Deve ser possível deportar pessoas para certas áreas da Síria e Afeganistão também.

