Reexame de respostas incorretas <unk> RTL dá outra oportunidade ao candidato

"**Na categoria 'personalidades internacionais' de 2023, a estrela pop americana Taylor Swift foi a menos procurada online pelos alemães do que qualquer outro concorrente?" Essa pergunta deixou um concorrente do 'Quem Quer Ser um Milionário?', apresentado por Günther Jauch, confuso. O problema? Ninguém foi procurado menos vezes do que Taylor Swift. Agora, o concorrente tem outra chance."

Um concorrente do quiz alemão de Günther Jauch, "Quem Quer Ser um Milionário?", recebeu outra oportunidade. Na edição de ontem, Kathrin Müller lutou com uma pergunta cuja todas as respostas estavam incorretas. A rede de televisão RTL reconheceu o erro. Infelizmente, a concorrente foi derrotada na pergunta e caiu para o nível de 500 euros. A pergunta valia 32.000 euros.

A pergunta era: "Qual 'personalidade internacional' na categoria 'personalidades internacionais' de 2023 foi menos procurada online pelos alemães do que Taylor Swift?" As opções eram: A) Margot Robbie, B) Rainha Camilla, C) Elon Musk e D) Harry Kane.

A concorrente Müller, uma fã dedicada de Taylor Swift, refletiu por um tempo e expressou ter uma "forte intuição" em relação a Elon Musk. Sua razão era que a aquisição da plataforma Twitter (agora X) pelo empresário poderia ter afetado o comportamento de busca dos alemães. Ela também ouviu em um podcast que Musk era uma das personalidades mais procuradas. "O problema é: Isso foi em um podcast sueco", Müller apontou. No entanto, ela escolheu Elon Musk.

Então, Jauch anunciou que, infelizmente, isso não estava certo. A resposta correta, Jauch declarou, era Harry Kane. "A transferência para o Bayern de Munique, isso foi realmente intrigante para as pessoas", o apresentador knowledgeable em futebol explicou. "Sinto muito", disse Jauch. Logo depois, Müller deixou a cadeira do concorrente.

De acordo com a RTL, nenhuma das quatro respostas possíveis estava correta neste caso. Após uma "investigação minuciosa", eles descobriram que Taylor Swift foi a personalidade internacional mais procurada em 2023, e ninguém mais. "Pedimos desculpas pelo erro", reconheceu a RTL. Kathrin Müller agora receberá uma segunda chance. Como era um especial - a "semana de 3 milhões de euros" - ela também será elegível para participar da próxima edição especial.

Os episódios da "semana de 3 milhões de euros" podem ser vistos na RTL hoje e amanhã às 8:15 PM cada dia. Todos os episódios também estão disponíveis sob demanda na RTL.

Depois que Kathrin Müller adivinhou incorretamente Elon Musk como a personalidade internacional menos procurada na Alemanha em 2023, a resposta correta foi revelada como Harry Kane. Apesar de sua forte intuição e fonte do podcast, o futebolista inglês teve menos interesse online dos alemães do que Taylor Swift durante esse período.

Enquanto o apresentador, Günther Jauch, anunciava Harry Kane como a resposta correta, Müller expressou sua decepção e deixou a cadeira do concorrente.

