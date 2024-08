- Reese continua como parte da liderança defensiva do Hertha; Kempf vai para a Itália

O atacante Fabian Reese continua a ficar no time de segunda divisão Hertha BSC, pelo menos por enquanto. O jogador de 26 anos, que está lesionado, pôs fim a todas as negociações de transferência ao compartilhar em seu Instagram que está ouvindo seu coração mais do que nunca. O carinho, os sentimentos e as emoções que tem experimentado superaram todas as suas expectativas. "Não quero sair daqui porque ainda não terminamos. Hoje é um dia fantástico", disse a figura amada pelos torcedores.

Por outro lado, o defensor Marc Oliver Kempf está rumo à Itália. O capitão de 29 anos do time de Berlim está se juntando ao clube da Serie A, Como 1907, e será treinado pelo espanhol Cesc Fàbregas, como anunciou o Hertha. Os detalhes da transferência não foram revelados. Segundo fontes, o valor da transferência é de cerca de 2,5 milhões de euros. Assim, o Hertha perde seu segundo jogador importante em um curto período de tempo, após a transferência do atacante Haris Tabakovic para o Hoffenheim na Bundesliga na semana passada.

Kempf tem jogado pelo Hertha desde o início de 2022. Após alguns períodos desafiadores, ele se tornou um titular indiscutível sob o novo técnico Cristian Fiel e uma peça crucial no novo sistema. Apenas na semana passada, ele expressou sua satisfação com a situação em Berlim em uma entrevista à imprensa. No entanto, após alguns dias de reflexão, Kempf agora está perseguindo seu sonho de jogar no exterior, como anunciou no Twitter.

Hertha de olho no retorno de John Anthony Brooks

Financeiramente, a transferência pode ser benéfica tanto para o Hertha quanto para o defensor. O Hertha economizará seu salário, mas Kempf será difícil de ser substituído imediatamente. Marton Dardai, como alternativa no elenco, não possui as mesmas qualidades que são essenciais para o estilo de jogo preferido de Fiel.

De acordo com relatórios da mídia, o Hertha está trabalhando para trazer de volta John Anthony Brooks. O berlinense de nascimento jogou pelo time principal de 2011 a 2017 antes de se transferir para o VfL Wolfsburg e o Benfica Lisboa. No ano passado, ele assinou um contrato com a TSG Hoffenheim, mas não foi renovado no verão.

