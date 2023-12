Reduzir o desperdício alimentar é bom para o planeta e para a sua carteira. Eis como o fazer de forma mais eficaz

Não são apenas os nossos orçamentos pessoais que são afectados pelo desperdício alimentar - este contribui também para a atual crise climática. A quantidade anual de água e energia desperdiçada pelos alimentos não consumidos na América seria suficiente para abastecer 50 milhões de casas e a quantidade de gases com efeito de estufa produzidos pelo desperdício alimentar era equivalente às emissões de dióxido de carbono de 42 centrais eléctricas a carvão, de acordo com um relatório de 2021 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Em casa, a questão central é que compramos demasiada comida e depois deitamos muita fora devido à deterioração, à perceção de deterioração, ao facto de os ingredientes "não corresponderem às preferências alimentares" ou de não os conseguirmos preparar, de acordo com um relatório de 2020 das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina.

É verdade que há muito mais factores que contribuem para o desperdício no sistema alimentar do que apenas o nosso comportamento de consumidor. "É muito maior do que um problema de consumo", disse Pamela Koch, professora associada de educação nutricional no Teachers College, da Universidade de Columbia.

Mas isso não significa que os nossos esforços pessoais não possam ter um impacto. "Há tanta coisa que os consumidores podem fazer", disse Roni Neff, professor associado de saúde ambiental e engenharia na Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e um dos co-autores do relatório das Academias Nacionais.

O processo começa por "reconhecer o que estamos a deitar fora e o que levou a isso", disse Neff. "Se compreendermos os nossos próprios padrões e o que se passa nas nossas casas", continuou, o passo seguinte é "descobrir como configurar o [nosso] ambiente para facilitar ao máximo a prevenção do desperdício alimentar".

Aqui estão as estratégias de especialistas para reduzir o desperdício de alimentos e poupar algum dinheiro no processo.

Reduzir as compras de alimentos por impulso

O primeiro passo começa com uma honestidade brutal na mercearia.

"Sou uma pessoa da área da saúde pública, por isso direi que um dos desafios é que queremos ser mais saudáveis, e somos mais visionários sobre isso quando estamos na mercearia e vemos todos aqueles produtos", disse Neff. No entanto, é importante "ser realista sobre o que vamos realmente comer" e reconhecer que o desperdício de produtos não está a ajudar a saúde de ninguém.

Além disso, as ofertas de dois por um em produtos perecíveis e outras compras a granel só são boas para o nosso orçamento se consumirmos todos os alimentos que estamos a comprar. "Os saldos convencem-nos a comprar mais do que precisamos", afirma Neff. "Não é uma economia se vamos jogar fora."

Antes de adicionar esse pacote a granel de peitos de frango ou recipiente superdimensionado de mirtilos ao seu carrinho de compras, pergunte a si mesmo se você sabe o que vai fazer com ele. É aí que entra em jogo um plano de refeições.

Aceite o planeamento das refeições e os restos de comida

O planeamento das refeições pode ser um obstáculo difícil para muitas famílias, mas, tal como acontece com a maioria dos hábitos, pode começar com algumas refeições por semana e partir daí. "Um pouco de planeamento acaba por poupar tempo e dinheiro", afirmou Koch. "É um pequeno investimento para um grande retorno."

Koch sugere que a pessoa que cozinha/prepara as refeições em cada casa comece por "pensar na semana seguinte e no que se passa com a sua família". É assim que ela planeia, anotando quantos jantares serão feitos em casa e quantas obrigações, como práticas desportivas e musicais e viagens de trabalho, afectarão as refeições.

Existem alguns factores que podem ajudar a facilitar o planeamento das refeições.

Abasteça a sua casa com "ingredientes de eleição", como Koch lhes chama, que podem ser utilizados em vários pratos, em vez de comprar um ingrediente "apenas para uma receita que vai ficar parada porque não sabe o que fazer com ele". Se a sua família adora comida Tex-Mex, ingredientes como tortilhas, cebolas, salsa, feijões e especiarias básicas como cominhos, orégãos, alho e piripiri em pó podem estar sempre à mão para preparar uma refeição.

A mentalidade de "cozinhar uma vez, comer duas" também ajuda a aliviar o fardo do planeamento das refeições. "Sou a rainha das sobras, porque isso ajuda a diminuir diretamente o desperdício de alimentos e poupa muito tempo", afirma Koch. "Por vezes, cozinho dois dias seguidos sabendo que vou ter sobras."

Em seguida, faça um inventário do que já tem à mão. Ter uma lista de todos os blocos de construção de refeições na despensa, como feijões enlatados, massas e cereais, e alimentos no congelador, como legumes, proteínas e sobras congeladas em porções, recordar-lhe-á o que está disponível e pronto a utilizar. Quando não tiver ideias para refeições, consulte a lista.

Finalmente, se a sua família tem "cegueira do frigorífico" no que diz respeito a restos e alimentos disponíveis, experimente estas estratégias para ver o que funciona melhor para si.

Mantenha um rolo de fita-cola e um marcador Sharpie na cozinha para etiquetar todos os recipientes com as datas em que foram cozinhados e colocados no frigorífico. Utilize a regra "o primeiro a entrar é o primeiro a sair" para manter os itens mais antigos mais perto da parte da frente do frigorífico, ou designe uma prateleira específica para os alimentos que devem ser consumidos primeiro.

Coloque um quadro branco magnético bem visível no frigorífico para listar as sobras disponíveis e/ou quaisquer ingredientes, como produtos frescos, que devam ser consumidos até uma determinada data.

Para os que gostam de tecnologia, aplicações como Fridge Tracker, Fridge Hero e CozZo podem lembrá-lo do que está no seu frigorífico e de quando deve comer os restos de comida.

Compreender o verdadeiro significado das datas de validade

É um equívoco comum pensar que as datas nas embalagens dos alimentos são uma data de validade rígida e rápida, imposta pelo governo. Neff explicou que os rótulos de datas como "consumir de preferência até" e "vender até" não significam que os alimentos em questão vão ficar subitamente estragados ou nos deixar doentes quando essa data passar.

Exceto no caso das fórmulas para lactentes, a datação dos produtos alimentares não é exigida pela lei federal e estas datas voluntárias destinam-se a servir de referência para a qualidade dos alimentos e não para a segurança, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

"Como o padrão é voluntário, não é consistente", disse Neff, e é por isso que termos como "vender por", "usar por" e "melhor se usado por" podem ser confusos para o consumidor.

O termo "consumir de preferência até" significa que, após esse prazo, a qualidade pode diminuir", explicou. Desde que os alimentos em questão sejam armazenados corretamente (ou seja, seguindo as recomendações de refrigeração adequadas) ou selados e não utilizados, não há necessidade de os deitar fora depois de a data na embalagem ter sido marcada no calendário.

A compostagem não é um cartão de livre acesso

A compostagem não é uma desculpa para deitar fora os alimentos em excesso, advertem os especialistas. O composto continua a ser uma forma de desperdício alimentar, na medida em que desperdiça recursos já investidos, como mão de obra, água e combustível, que foram utilizados para cultivar, processar e transportar os alimentos.

Mas também não é uma perda de tempo. "Se estivermos a cozinhar em casa, ainda há muitos restos de comida não utilizados". disse Koch. "Vale a pena fazer compostagem - funciona a muitos níveis."

Em 2018, 2,6 milhões de toneladas de resíduos alimentares foram compostados em vez de irem para um aterro sanitário, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Muitas cidades dos EUA têm agora programas de recolha ou entrega de composto disponíveis para as famílias que não querem manter os seus próprios contentores de composto.

"Se temos comida boa, devemos encontrar uma maneira de a comer primeiro", disse Neff.

Embora a maioria das despensas de alimentos não aceite doações de alimentos preparados de cozinhas não comerciais, os jardineiros domésticos podem doar produtos frescos. Neff recomenda o Ample Harvest, um recurso de registo para encontrar despensas de alimentos locais que aceitam produtos excedentes.

Casey Barber é um escritor de alimentos, artista e editor do sítio Web Good. Food. Stories.

Fonte: edition.cnn.com