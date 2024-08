- Redução sazonal do desemprego na Saxónia

Em Saxônia, cerca de 1.500 indivíduos saíram das listas de desemprego em agosto, reduzindo o total para aproximadamente 140.000. Isso representou uma redução de 0,1 ponto percentual na taxa de desemprego, que agora está em 6,5%. A agência federal de emprego de Chemnitz relatou esses números. No ano anterior, a taxa estava em 6,4%. Esses cálculos foram feitos com estatísticas até 14 de agosto. Além disso, as empresas da Saxônia relataram menos vagas de emprego em agosto.

Klaus-Peter Hansen, diretor da agência regional de emprego, comentou: "Com o fim das férias de verão, mais pessoas conseguiram empregos e muitos jovens começaram a escola ou treinamento profissional."

Além disso, programas de qualificação para trabalhadores foram retomados após as férias. Além disso, um maior número de pessoas relatou estar doente, excluindo-as da contagem de desemprego. "Em essência, os motivos típicos que impulsionam uma redução no desemprego em agosto se materializaram - um mês antes do previsto devido às férias antecipadas", explicou Hansen.

Vagas de Emprego Disponíveis

Atualmente, há 34.600 vagas de emprego disponíveis através de agências de emprego e centros de emprego conjuntos, o que representa uma queda de 2,4% em relação a julho. A maioria dessas vagas é para empregos permanentes em tempo integral que podem ser assumidos imediatamente.

Em agosto, as empresas da Saxônia anunciaram cerca de 5.500 novas vagas de emprego, o que representa uma queda de 10,9% em relação a julho. Segundo Hansen, espera-se que numerosos procuradores de emprego no estado consigam emprego ou treinamento nas próximas semanas. "Com cerca de 34.000 vagas de emprego e 5.700 posições de aprendizado insatisfeitas, as chances - apesar dos desafios que as empresas enfrentam - são geralmente favoráveis", disse Hansen.

Maior Desemprego em Chemnitz

No ranking regional, a Saxônia Suíça-Osterzgebirge e o Erzgebirge (ambos 5,2%) e Zwickau (5,3%) têm as menores taxas de desemprego, como em julho. Görlitz (8,8%) e Chemnitz (9%) continuam a ser classificadas como as mais altas. A maior redução foi registrada nos distritos de Meißen e Leipzig.

A agência federal de emprego relatou que mais de 1,64 milhão de indivíduos estavam empregados na Saxônia em junho, sujeitos a contribuições para a seguridade social. Em comparação com maio, houve uma ligeira queda de 0,2% no emprego. Em comparação com o recorde

