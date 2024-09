Redução da potência no BMW Série 1 e, no entanto, manutenção da satisfação de condução

A segunda encarnação da BMW Série 1 com tração nas rodas dianteiras está prestes a entrar no mercado após uma ausência de cinco anos. Este novo modelo é um passo à frente?

Quando a primeira Série 1 BMW com tração nas rodas dianteiras chegou há cinco anos (o primeiro modelo BMW com tração nas rodas dianteiras foi o Série 2 Ativo Tourer em 2014), as opiniões da imprensa automobilística estavam divididas. Alguns críticos desaprovavam a sensibilidade da direção e a transição da transmissão automática de conversão de torque para a transmissão de dupla embreagem. Outros elogiavam o espaço adicional. Sem dúvida, a ausência de um túnel de transmissão e o montagem do motor transversal em vez de longitudinal economiza espaço, o que beneficia os passageiros.

Agora, a segunda geração está pronta para estrear, e os fãs estão de olho. Ao examinar a ficha técnica, algumas vozes céticas já estão surgindo. Por que o 120 (agora sem sufixo de letra) com um peso bruto de 1.500 kg leva cerca de um segundo a mais para atingir 100 km/h do que o antigo 120i? A explicação é simples - a nova versão tem 8 cv a menos de potência em comparação com a anterior. A potência vem de 156 cavalos-vapor e 20 cavalos-vapor elétricos, com um motor elétrico na transmissão de dupla embreagem fornecendo mais 55 Nm. A gestão de produtos justifica a redução de potência afirmando que o 120 é mais comparável ao antigo 118i. Um argumento intrigante.

120 agora significa três cilindros

De qualquer forma, o 120 (agora rotulado "F70") utiliza o motor B38 de três cilindros do antigo 118i. Você pode ouvi-lo na primeira extensão - ele começa com um zumbido central em vez de um ronronar suave, mas a perda de potência não é imediatamente perceptível. No uso diário, a aceleração nominalmente ligeiramente menor é insignificante. O que é mais surpreendente é que o boost não elimina inteiramente o leve atraso de turbo do motor Otto de alta tecnologia. A BMW equipou o motor a gasolina de 240 Nm com injeção direta de combustível na câmara de combustão ou no manifold para eficiência, e ele opera de acordo com o princípio de Miller com tempos de abertura de válvula de admissão mais curtos. Isso reduz o consumo de combustível para menos de seis litros por 100 km no ciclo WLTP.

Aqueles que optarem pelo M135 xDrive significativamente mais caro (56.200 euros em vez do preço base de 37.900 euros) provavelmente estarão mais interessados na performance do que na economia de combustível. A equipe de imprensa da BMW também trouxe este modelo para os testes. Os modelos de topo disponíveis, pintados de verde-notável, com 300 cv (sem eletrificação), podem consumir até oito litros de gasolina premium.

Em troca, os indicadores de desempenho sugerem que este modelo M Performance é tudo sobre a performance. O motor de quatro cilindros sai quase sem problemas de tração, alcançando 100 km/h em 4,9 segundos. Além do sistema de tração nas quatro rodas, os engenheiros também equiparam este modelo com um diferencial mecânico de deslizamento limitado na axle dianteira. E porque uma vez que uma potência do motor de combustão interna com construção complexa e construção de torque retardada, por exemplo, em comparação com um motor elétrico e várias trocas de marcha, pode não responder instantaneamente dependendo do modo de condução, há uma função de boost no paddle do volante, semelhante a outros modelos BMW. Neste caso, o passageiro é firmemente preso ao novo design do assento quando acelera com carga total do motor.

O M135 xDrive agressivo

No modo esporte, a Série 1 se comporta ainda mais agressivamente, enfatizando cada mudança de marcha da transmissão de dupla embreagem com uma breve explosão do escapamento. Esta tonalidade composta e deliberada pode substituir o som mais refinado dos antigos seis cilindros em linha com tração traseira? Não realmente. Mas a agilidade em uma estrada vicinal dispensa esta preocupação. Você se sente conectado à máquina enquanto dirige o M135 xDrive de 1,6 tonelada (o "i" está ausente aqui e será reservado para veículos elétricos no futuro).

Várias melhorias na área de suspensão são destinadas a aumentar a precisão da direção da Série 1 BMW. O corpo é mais rígido, e uma barra estabilizadora no compartimento do motor gera ainda mais rigidez. O modelo de topo pode virar mais agudamente, o que também pode ser devido a uma ligeira alteração na relação de direção, mas dificilmente se pode culpar o compacto esportivo pela falta de diversão. Além disso, os ocupantes são agradavelmente segurados no centro durante a direção esportiva graças aos bancos esportivos com contornos e revestimento de Alcantara.

Ao mesmo tempo, o novo Série 1 cresceu cerca de quatro centímetros em comprimento para 4,36 metros, mantendo a mesma distância entre eixos de 2,67 metros. O antecessor mal era sentido como apertado, mas a impressão ao entrar é bem diferente: os botões físicos desapareceram quase completamente, substituídos pelo sistema operacional BMW 7, que leva algum tempo para se acostumar. Veremos se as pessoas podem se acostumar ou querem a automação de direção de nível 2 opcional.

A grade radiador iluminada agora é padrão, servindo como um boost visual, especialmente em condições de crepúsculo. Caso contrário, o carro compacto se apresenta de uma maneira agradável e discreta, evitando o uso excessivo de vincos na folha de metal. "Mantenha simples" parece ser o lema de design. As leves entalhes nas luzes traseiras lembram o coupé-like X2 e sinalizam afinidade familiar. Além disso, o carro compacto mostra o novo estilo BMW, com a designação do modelo definida na área do bem projetado kink Hofmeister (coluna C). Legal.

Para esclarecer, o 120i não é a opção orçamentária. Outra opção é o 116 sem o boost elétrico (122 CV), perfeito para quem busca desempenho, custando 32.900 euros. Além disso, duas opções a diesel, o 118d e o 120d, estão disponíveis por 38.200 e 40.500 euros, respectivamente. A diferença é que o 120d oferece 20 cavalos elétricos a mais, aumentando a potência do sistema para 163 CV. Uma opção intermediária, o 123 xDrive (potência do sistema de 218 CV), completa a seleção de modelos. Escolher não será fácil com esse novo modelo, assim como a satisfação ao dirigir. Experimente você mesmo.

Se você procura uma opção mais acessível com um motor potente, considere o 116 sem o boost elétrico, oferecendo 122 CV e custando 32.900 euros. Entusiastas de veículos podem apreciar a variedade de opções: além do 120i, há o 116, 118d, 120d e o intermediário 123 xDrive, cada um oferecendo opções de desempenho e preço únicas.

Leia também: