- Redmann pretende parar as operações do governo federal usando indicadores de sinal eleitoral.

O principal candidato da CDU para a eleição estadual de Brandenburg está de olho em utilizar o sucesso do partido para desmantelar a administração federal de semáforo. Em um comício em Brandenburg an der Havel, Jan Redmann declarou: "Em 22 de setembro, nosso objetivo inicial é desligar o semáforo em Berlim e iluminar o bom senso novamente." As noções da Turíngia e Saxônia foram registradas. "A mensagem de Potsdam não poderá ser ignorada em Berlim", acrescentou Redmann.

Os três partidos da coalizão de semáforo, SPD, Verdes e FDP, sofreram resultados insatisfatórios nas eleições recentes. Os Democratas Livres não conseguiram atingir valores acima de um por cento em ambos os estados e, assim, não conseguiram entrar nas legislaturas estaduais. O desempenho do SPD foi o pior em ambas as eleições estaduais, chegando a um resultado recorde de 6,1% na eleição estadual da Turíngia.

O Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) e a liderança do partido consideraram os resultados amargos, mas também expressaram alívio pelo fato de o SPD ter conseguido assegurar cadeiras nas legislaturas estaduais, apesar de algumas pesquisas sugerirem o contrário.

