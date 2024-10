Red Lobster está em desordem. Descubra as razões pelas quais o novo CEO de 35 anos estava ansioso para assumir o cargo apesar dos desafios.

Damola Adamolekun, o novo CEO de 35 anos da Red Lobster, assume o comando de uma empresa em crise.

"Há uma situação difícil para superar, e isso vai ser a parte mais desafiadora", explicou Adamolekun à CNN na última sexta-feira, enquanto saboreava rabo de lagosta, pernas de caranguejo-neve, camarão ao alho, camarão dragão crocante e biscoitos de queijo cheddar.

"Foi um período difícil de falência e as fechamentos afetaram muitas pessoas", disse ele enquanto casais e famílias começavam a chegar ao recém-renovado – embora ainda sem grandes eventos – Red Lobster em um outlet de Long Island, Nova York, completo com um tanque de lagostas e um staff simpático.

Nascido na Nigéria, filho de um neurologista e uma farmacêutica, Adamolekun cresceu no Zimbábue e na Holanda antes de se mudar para Springfield, Illinois, aos nove anos. A Red Lobster foi um dos seus primeiros lugares em uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos e se tornou uma "especialidade" para sua família.

Sua primeira experiência na Red Lobster ocorreu após a igreja com seus pais e irmãos num domingo. Foi na Red Lobster que Adamolekun, como milhões de americanos, teve a chance de experimentar lagosta e abrir as pernas do caranguejo pela primeira vez.

Adamolekun queria liderar o renascimento da Red Lobster devido à sua história como a "primeira cadeia de restaurantes casuais de verdade nos Estados Unidos em grande escala". Bill Darden, pioneiro da revolução de restaurantes casuais nos Estados Unidos, abriu a Red Lobster em 1968. A cadeia prosperou durante os anos 1970 e 1980 sob a propriedade da General Mills.

Ele também foi atraído pela "influência cultural" da Red Lobster. Celebridades como Chris Rock e Nicki Minaj trabalharam lá antes de se tornarem famosas. Beyoncé cantou sobre levar um parceiro romântico à Red Lobster em sua música de sucesso de 2016, "Formation".

Depois que a Red Lobster entrou com um pedido de falência, Flava Flav pediu todo o menu em uma tentativa de salvar a empresa.

"O Sr. Flav fez muito. Estamos muito gratos a ele", disse Adamolekun.

Melhorando os serviços e cardápios

A Red Lobster saiu da falência no mês passado sob nova propriedade, liderada por um de seus credores, o Fortress Investment Group. A Fortress inicialmente prometeu $60 milhões para revitalizar a cadeia.

O plano de Adamolekun para a empresa se concentra em "melhorias passo a passo" em vez de uma grande reformulação.

A Red Lobster não fechará mais restaurantes, disse ele, e se concentrará em atualizar o serviço de mesa, simplificar o cardápio para facilitar as operações da cozinha e renovar as salas de jantar.

A Red Lobster precisa reter sua base de clientes da geração Baby Boomer, que representa cerca de 40% de seus clientes, com 55 anos ou mais. A demografia que a Red Lobster rotula como "fãs da qualidade tradicional". Enquanto isso, atrair uma nova geração de clientes é essencial.

O linguado ficará no cardápio devido à sua popularidade entre os clientes mais velhos, disse ele. Mas Adamolekun quer animar a atmosfera para atrair clientes mais jovens, que têm uma lealdade mais forte às rivais de restaurantes casuais como a Olive Garden.

Isso significa pratos que chegam à mesa chiando em um prato quente de pedra e bolos que aparecem com fogos de artifício enquanto os clientes comemoram seus aniversários. Foi a mesma abordagem que Adamolekun usou enquanto CEO da P.F. Chang's, que ele chamou de "jazz na mesa".

A Red Lobster também lutou para atrair consistentemente consumidores de renda média com mais dinheiro disponível, disse Clarence Otis Jr., ex-CEO da Darden Restaurants de 2004 a 2014, quando a Darden possuía a Red Lobster.

Alguns analistas acreditam que Adamolekun precisa de uma estratégia mais ousada para impulsionar a Red Lobster.

"Pode começar com mudanças incrementais, mas ele precisa transformá-lo em algo mais sustentável a longo prazo", disse RJ Hottovy, analista da Placer.ai. Hottovy prevê que a Red Lobster fechará mais locais no futuro, apesar dos compromissos de Adamolekun.

"Em cinco anos, apostaria que é menor em termos de locais, mas provavelmente mais estável com uma imagem slightly mais elegante", disse Hottovy.

"Muitos problemas"

Adamolekun herdará uma cadeia que vem deslizando há mais de uma década, mas sua queda se intensificou sob a empresa de frutos do mar Thai Union Group.

Em 2020, a Thai Union, um fornecedor de camarão veterano para a Red Lobster, adquiriu uma participação de 49% na empresa, tornando-se seu maior acionista. Pessoas da Red Lobster anteriormente disseram à CNN sobre um ambiente tóxico e desanimador sob a Thai Union. À medida que a Thai Union instalava executivos na cadeia, vários líderes veteranos da Red Lobster foram demitidos ou renunciaram em massa.

"Tenho que acreditar que eles queriam fazer o melhor que podiam. O problema básico é que eles não são operadores de restaurantes; eles são fornecedores de camarão", disse Adamolekun.

No ano passado, a Red Lobster tornou o $20 endless shrimp um item permanente do cardápio pela primeira vez desde seu lançamento como uma oferta por tempo limitado há quase duas décadas. No entanto, quando Adamolekun viu a oferta de $20 endless shrimp, pensou: "Isso é um produto bastante caro para oferecer em quantidades ilimitadas".

O passo em falso foi catastrófico para a Red Lobster. Os clientes ficaram em suas mesas por longos períodos, consumindo pratos após pratos de camarão ilimitado. O serviço desacelerou e os tempos de espera aumentaram. A Red Lobster perdeu $11 milhões no trimestre seguinte à oferta, e a Thai Union desinvestiu na cadeia neste ano, relatando uma perda de $530 milhões no seu investimento. O CEO da Thai Union jurou nunca mais comer lagosta.

"Você está empurrando a equipe da cozinha até ao limite, sobrecarregando os garçons e causando dores de cabeça para o anfitrião. As pessoas nem conseguem encontrar uma mesa," apontou Adamolekun. "Isso cria uma verdadeira bagunça operacional."

A CNN não recebeu resposta da Thai Union sobre seu pedido de comentário.

Tomando Controle do P.F. Chang's em Tempos Difíceis

A família de Adamolekun mudou-se para Columbia, Maryland, antes dele entrar no ensino médio. Ele jogou safety no futebol e depois na Brown University.

Após sua formatura na Harvard Business School em 2017, Adamolekun juntou-se à Paulson & Co., a empresa de investimentos fundada pelo bilionário gestor de fundos hedge John Paulson.

Com a empresa mãe do P.F. Chang's colocando a cadeia de restaurantes chineses à venda, Adamolekun viu uma chance de expandir o serviço de entrega do P.F. Chang's. Ele propôs a ideia de investimento a John Paulson, e a empresa comprou uma participação majoritária no P.F. Chang's em 2019, com Adamolekun tomando um assento em seu conselho de administração.

Todo semana, Adamolekun viajava de Nova York para a sede do P.F. Chang's em Scottsdale, Arizona. Ele assumiu o papel de chief strategy officer, supervisionando o desenvolvimento do aplicativo móvel e do negócio de entrega do P.F. Chang's.

Então a pandemia do Covid-19 atingiu em março de 2020, e o CEO do P.F. Chang's renunciou um mês depois. John Paulson pediu a Adamolekun, que nunca havia sido CEO, para assumir o comando.

Graças a seu serviço de retirada e entrega robusto, o P.F. Chang's conseguiu se manter à tona durante a pandemia enquanto várias outras cadeias de restaurantes foram à falência. Adamolekun acabou renunciando ao cargo de CEO no ano passado. John Paulson e o P.F. Chang's reconheceram suas contribuições.

A atenção de Adamolekun voltou-se então para a Red Lobster.

Revivendo a Red Lobster

A Red Lobster estava à beira da falência em março. Adamolekun começou a consultar para a Fortress, a empresa que gerencia a Red Lobster, de acordo com o diretor-geral da Fortress, Morgan McClure. Em agosto, a Fortress nomeou Adamolekun como CEO da Red Lobster.

"Precisávamos de alguém com energia e disposição para mergulhar fundo nos detalhes," disse McClure.

A Red Lobster tem sido assolada por falta de investimento, tecnologia ultrapassada e problemas de pessoal. Os clientes reclamaram de poucos funcionários, com a Red Lobster reduzindo o número de bartenders e anfitriões em alguns momentos.

"Os problemas mais notáveis são relacionados ao pessoal," disse Adamolekun. "Todo mundo percebe quando algo está faltando."

A Red Lobster está trabalhando em um programa de atualização para modernizar seus restaurantes, com novos layouts, decoração, iluminação, música e uniformes de garçons. No entanto, Adamolekun quer evitar alienar os clientes tradicionais ao fazer mudanças muito drásticas.

A promoção do camarão infinito tinha afastado os clientes tradicionais, de acordo com Adamolekun. Em vez de um almoço tranquilo, os clientes encontraram-se cercados por grandes grupos de comedores de camarão e filmadores do TikTok.

Adamolekun não descartou a possibilidade de trazer de volta a promoção do camarão infinito, mas prometeu que seria executada de forma diferente para evitar sobrecarregar a equipe e atrapalhar os restaurantes.

"Não diria nunca, mas certamente não como era," disse ele. "Não teremos isso de uma forma que perca dinheiro e não seja gerenciado efetivamente."

