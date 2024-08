- Reconhecimento com a Medalha Goethe para "mulheres notáveis"

Três senhoras, provenientes do Chile, México e Macedônia do Norte, foram agraciadas com a Medalha Goethe. Este prêmio foi concedido à tradutora literária e intérprete Claudia Cabrera, do México, à historiadora de arte e gestora cultural Iskra Geshoska, da Macedônia do Norte, e à fundadora do festival de teatro Carmen Romero Quero, do Chile, durante uma cerimônia em Weimar.

O Goethe-Institut comumente celebra este prêmio no dia 28 de agosto, que também é o aniversário do renomado poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). A Medalha Goethe é considerada o prêmio mais prestigiado da política cultural externa da República Federal.

Carola Lentz, presidente do Goethe-Institut, expressou sua alegria com três "mulheres poderosas" recebendo a Medalha Goethe. Ela reconheceu que, embora trabalhem com sutileza, elas também têm um impacto significativo em suas sociedades e além. Na ocasião, ela observou: "Seu trabalho é particularmente valioso diante de crises políticas opressivas e divisões sociais".

Lentz acredita que, através de seus esforços culturais, essas mulheres ajudam a fomentar sonhos de um mundo melhor, promovendo a paz, a tolerância e a criatividade em tempos desafiadores.

Os oradores elogiaram o trabalho diversificado de Claudia Cabrera como tradutora literária, os desafios enfrentados por Iskra Geshoska no trabalho cultural independente e o papel impactante de Carmen Romero Quero no teatro internacional.

Desde 1955, o Goethe-Institut vem apresentando a Medalha Goethe. Mais de 300 pessoas já receberam o prêmio, incluindo o maestro Daniel Barenboim, a economista social Princesa Marilyn Douala Manga Bell e o escritor David Cornwell, mais conhecido como John le Carré.

