“Ninguém Pede Isso”

Os anos 2000 estão animados com o reaparecimento de alguns de seus astros favoritos na televisão.

Kristen Bell, conhecida por "Veronica Mars", e Adam Brody, estrela de "The O.C.", dividem a tela nesta nova série de comédia romântica do Netflix.

A sinopse desta delícia cinematográfica diz: "Um podcaster de sexo inseguro e um rabino recentemente solteiro se apaixonam, mas seu relacionamento aguentará seus estilos de vida contrastantes e famílias intrometidas?"

Somos apaixonados por uma comédia romântica, seja no cinema ou na TV, e a cereja do bolo é a dose de nostalgia.

Você pode encontrar esta série transmitindo no Netflix agora.

“Robô Selvagem”

De volta às nossas queridas, este filme animado é baseado no livro infantil de Peter Brown, com a atriz vencedora do Oscar Lupita Nyong'o dando voz ao personagem principal Roz. Junte-se a ela no elenco de estrelas o Pedro Pascal, entre outros.

A história se desenrola quando o robô Roz, stranded em uma ilha desabitada, aprende a se adaptar ao ambiente rude e forma laços com a vida selvagem da ilha, eventualmente se tornando o pai adotivo de um ganso órfão.

Assista a este filme nos cinemas agora.

“Mentes Brilhantes”

Zachary Quinto se tornou o rosto da STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

O ex-ator de "Heroes" e "Star Trek" tem a chance de mostrar sua inteligência e peculiaridade em seu papel em "Mentes Brilhantes", onde ele interpreta um personagem inspirado no falecido neurocientista e escritor britânico Dr. Oliver Sacks.

Assim como Sacks, que faleceu em 2015 aos 82 anos, o personagem de Quinto, Dr. Oliver Wolf, sofre de prosopagnosia, também conhecida como cegueira facial.

O último episódio desta série está disponível para streaming no Peacock agora.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” Temporada 2

O universo cada vez maior de "The Walking Dead" continua.

Norman Reedus retorna como Daryl Dixon, pronto para continuar a luta contra os mortos-vivos na nova temporada deste spin-off. Acompanhando-o está Melissa McBride, que reprisará seu papel como Carol Peletier, trabalhando juntos para preservar a legitimidade da franquia e manter um ao outro vivo.

A nova temporada estreia neste domingo na AMC.

