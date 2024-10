Recentemente, descobri-me envolvido numa situação conflituosa.

Analista de futebol Dietmar Hamann vem Receiving criticism for some time now from FC Bayern's striker Harry Kane. O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, agora só responde com irritação, a última gota foi a crítica de Hamann ao jogador da seleção inglesa, Harry Kane.

Max Eberl, diretor esportivo do FC Bayern, rebateu com uma resposta sarcástica as críticas duras de Dietmar Hamann sobre o atacante Harry Kane. "Dietmar Hamann é como um incômodo recorrente. Ele aparece a cada três dias", disse Eberl, de 51 anos, visivelmente irritado antes do grande dérbi da liga contra Frankfurt no domingo à tarde (5:30 PM/DAZN e transmissão ao vivo no ntv.de). Um incômodo também é conhecido como uma irritação.

Após Kane não ter marcado no jogo de ponta da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen (1:1) e também na primeira derrota do Bayern na Liga dos Campeões fora de casa contra o Aston Villa (0:1), Hamann escreveu em sua coluna do Sky: "Eu disse após os Jogos Olímpicos deste verão que ele ainda tinha que provar que valia 100 milhões - mesmo que tenha marcado mais de 30 gols no ano passado". Kane se juntou ao Bayern do Tottenham Hotspur no ano passado.

Eberl não abordou diretamente a crítica de Hamann na conferência de imprensa antes do jogo contra Frankfurt no sábado. O ex-jogador de 51 anos já irritou os corpos governantes de seu ex-clube com declarações provocativas no passado. Na temporada passada, ele teve frequentes desentendimentos com o então treinador Thomas Tuchel. "Kane não foi trazido pelo Bayern para fazer um hat-trick contra o Darmstadt. Foi trazido para marcar contra o Leverkusen e o Aston Villa e para marcar nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ainda não fez isso", disse Hamann durante sua dúvida sobre o recorde de transferência do Bayern.

Kane tem a oportunidade de refutar a crítica brutal de Hamann com boas performances e gols em Frankfurt. Neste jogo, ocorre o emocionante duelo entre os dois maiores artilheiros da temporada. O atacante do Frankfurt, Omar Marmoush, lidera a tabela de artilheiros da Bundesliga com seis gols, seguido por Kane, que marcou cinco até agora. Em oito jogos oficiais nesta temporada, o inglês marcou dez gols pelo Bayern.

