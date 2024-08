- Receita rápida para o Cocktail de Verão Vibrante, Spritz de Aperol congelado

Um revigorante Aperol Spritz brilha com sonhos de férias na Itália, noites à beira-mar e coquetéis deliciosos no bar da praia. Em sua forma gelada, essa bebida aperitiva renomada é excepcionalmente refrescante e esfria você eficientemente.

O Favorito Italiano - Com um Toque de Aventura

Com o sol escaldante do verão amenizando nosso ânimo, uma bebida revigorante se torna um refúgio delicioso à noite. Para isso, uma joia italiana como o drinque longo Aperol Spritz é a escolha perfeita. Originário da cidade encantadora de Veneza, é um aperitivo amado há décadas durante as horas douradas do entardecer.

Adicionar um toque de diversão a essa bebida amada transforma o coquetel frutado-amargo em uma aventura ainda mais tentadora. Enquanto a variante gelada é preparada de forma diferente, ela mantém seu sabor encantador enquanto esfria você duas vezes mais eficientemente.

Gelo em cubos ou picado é ideal, pois derrete rapidamente e ameniza a intensidade do coquetel. Para uma versão caseira, você pode usar cubos de gelo. O gelo proporciona um resfriamento contínuo, dando ao coquetel uma textura excepcional, semelhante ao famoso sorvete de gelo da feira. Uma bebida e sobremesa em um só, não é isso um pedaço do paraíso?

O Que é Aperol?

Aperol é uma bebida intrigante com sabor frutado-amargo. Uma mistura de ruibarbo, cinchona, gentiana amarela, laranja-bitter e ervas aromáticas, possui uma cor laranja-viva que lhe dá sua aparência distinctive. A versão alemã contém 15% de álcool, enquanto a italiana contém uma quantidade mais moderada de 11%. O Prosecco empresta ao Aperol Spritz sua essência efervescente.

Preparar o Aperol Spritz Gelado é fácil e garante um resfriamento rápido. Dessa forma, você pode desfrutar do frescor do verão - mesmo que o verão decida estender sua estadia, essa bebida gelada refrescante, pelo menos, evoca lembranças de sol, calor e felicidade nas férias.

Receita para o Aperol Spritz Gelado

Ingredientes

120 ml de suco de laranja

120 ml de suco de limão

240 ml de Aperol

60 ml de Prosecco

Gelo picado/em cubos

1 laranja para decorar

Preparação

Misture o suco de laranja, o suco de limão, o Aperol e o Prosecco em um liquidificador. Adicione gelo picado até que a mistura tenha uma consistência semelhante a sorvete. Despeje a mistura em copos e decore com uma fatia de laranja. Saboreie imediatamente.

Desfrutar do Aperol Spritz Gelado permite saborear sua deliciosa geladeira com um toque único na bebida clássica. À medida que as temperaturas sobem, essa bebida refrescante se torna uma maneira essencial de enfrentar o calor, incluindo o uso de gelo picado para uma textura mais suave.

Mantendo a preparação simples, basta misturar os sucos de laranja e limão, Aperol, Prosecco com gelo picado para alcançar a consistência gelada desejada, tornando-a uma experiência deliciosa e refrescante.

