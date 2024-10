O dia foi repleto de brilho no campo, com duas equipes garantindo vitórias sem gols e um arremessador avançando na disputa pelo prêmio Earl Wallace "Rube" Marquard deste ano da Liga Americana. Este prêmio é o que está sendo perseguido.

Recapitulação da Série de Wild Card da MLB Ronda 1: Padres Silêncio Bravos, Mets Estendem Sucesso, Tigres e Royals Seguram Triunfos

Vamos mergulhar nas principais histórias das ações de terça-feira.

King faz história, dando aos Padres vantagem inicial

Um excelente desempenho de Michael King impulsionou os San Diego Padres a uma vitória por 4 a 0 sobre os Atlanta Braves, diante de uma multidão recorde no Petco Park.

Com uma multidão de 47.647 presentes, King jogou sete entradas, cedendo cinco hits, nenhum gol e Strikeouts impressionantes de 12. Este desempenho fez de King o primeiro arremessador dos anais da MLB a alcançar 12 Strikeouts sem conceder gols ou bases por bolas em sua estreia nos playoffs.

Esta inesperada escolha para o Jogo 1 veio após a primeira temporada completa como titular de King. O destro de 29 anos se juntou aos Padres por meio de uma negociação envolvendo Juan Soto's mudança para os New York Yankees.

Em suas próprias palavras, falando ao MLB.com após o jogo, "Eu queria usar a pressão do início do jogo, o barulho da multidão, a percepção de quão significativos são os jogos dos playoffs - tudo isso contribuiu para minha mentalidade."

O desempenho de King ajudou a impulsionar a sequência vitoriosa dos Padres. Após a quebra para o All-Star em meados de julho, eles têm o melhor registro da liga (43-20). Os Padres precisarão manter essa forma para ter uma chance real de garantir seu primeiro título da World Series.

Um home run de dois runs de Fernando Tatis Jr. no final do primeiro inning deu aos Padres um início voador na terça-feira. Kyle Higashioka seguiu com um fly de sacrifício para impulsionar Jake Cronenworth no segundo, deixando o placar em 3-0.

Higashioka selou a pontuação no oitavo com um home run para a esquerda.

"Este é tão animado quanto vai ser o estádio em que jogaremos", compartilhou o gerente dos Padres, Mike Shildt, com o MLB.com. "E é ótimo tê-lo do nosso lado."

Mets mantêm heroísmo tardio em vitória emocionante

Os New York Mets mantiveram sua habilidade para viradas tardias viva com um segundo esforço vitorioso consecutivo, se aproximando de uma posição improvável na série divisional da Liga Nacional.

Enfrentando uma desvantagem de 2 a 0 após o primeiro e liderando 4 a 3 após o quarto, os Mets viraram o jogo com cinco runs vitais no quinto para vencer os Milwaukee Brewers da NL Central por 8-4 no American Family Field.

Os Mets de 2022 têm sido sinônimos de vitórias dramáticas, com seu sucesso mais dramático ocorrendo apenas no dia anterior, quando o home run de dois runs de Francisco Lindor garantiu a Nova York a vitória por 8-7 necessária para entrar nos playoffs.

Os Mets demonstraram uma impressionante resiliência ao longo da temporada, tendo começado com uma racha de 22-33, mas ainda assim garantindo os playoffs.

Milwaukee começou forte na terça-feira, com hits consecutivos no final do primeiro que resultaram em dois gols iniciais.

Mas Nova York lutou de volta, com Jesse Winker empatando no segundo com um triple de dois runs contra seu ex-time, e Starling Marte impulsionando o gol de vantagem com um fly de sacrifício.

A vantagem não durou, no entanto, com o double de RBI de Jackson Chourio e o groundout de William Contreras dando aos Brewers uma vantagem de 4 a 3 antes do quarto inning.

Com dois fora no topo do quinto, os Mets lutaram para manter suas esperanças vivas. Mas uma incrível explosão de energia de Jose Iglesias viu-o alcançar a base em uma linha drive parada por Rhys Hoskins, impulsionando Tyrone Taylor para empatar o jogo.

"Provavelmente esse foi o ponto de virada do jogo", comentou o jogador de posição JD Martinez ao MLB.com. "Você podia ver a mudança de momentum imediatamente após isso."

Singles de dois runs de Mark Vientos e Martinez aumentaram a pressão, deixando o placar em 8-4 a favor dos Mets. Os innings restantes viram nenhum hit e uma base, com os Brewers agora tendo perdido 10 de seus últimos 11 jogos nos playoffs.

Arremesso impressionante leva Tigers e Royals à vitória

O arremessador dos Detroit Tigers, Tarik Skubal, continuou sua excelente sequência na temporada regular, pegando onde parou nos playoffs.

Skubal, considerado o favorito para vencer este ano o prêmio Cy Young da AL, lançou seis entradas sem gols, cedendo apenas quatro hits, uma base e Strikeouts de seis. Sua atuação contribuiu para a vitória por 3 a 1 dos Tigers sobre os Houston Astros.

"Foi uma tarefa desafiadora", o de 27 anos compartilhou após o jogo. "Foi emocionante, eu aproveitei. Provavelmente foi o mais nervoso que já estive desde minha estreia, então também foi emocionante lidar com isso."

Da mesma forma, os Kansas City Royals se beneficiaram do espirituoso desempenho de Cole Ragans ao registrar uma vitória por 1 a 0 sobre os Baltimore Orioles.

A estreia de Ragans nos playoffs viu-o se segurar no monte, cedendo quatro hits, nenhuma base e Strikeouts de oito em seis entradas.

"Senti a adrenalina", disse Ragans alegremente depois ao MLB.com. "O primeiro inning foi nervoso. Enchi a zona, mas ainda havia alguma adrenalina lá. Foi alto."

Os playoffs continuam na quarta-feira, com ambas as equipes se enfrentando novamente no Jogo 2.

