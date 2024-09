- Realizando buscas domiciliares para localizar criminosos fugitivos

À procura de um dos quatro fugitivos que escaparam de um hospital distrital na Baixa Baviera, as autoridades investigaram dois locais no estado da Renânia do Norte-Vestfália. Com base em informações globais sobre os amigos e esconderijos dos indivíduos, eles descobriram as localizações em Witten (distrito de Ennepe-Ruhr), como informado pela polícia.

Havia indícios de que esse homem pudesse estar nesses lugares. Mas quando equipes de SWAT verificaram os apartamentos no final de agosto, não encontraram o fugitivo procurado. As investigações continuam em andamento, disseram os policiais, enquanto eles ainda analisam dicas do público e filmagens de câmeras de vigilância.

Homem preso na Áustria continua detido

O quarteto escapou do hospital distrital de Straubing em 17 de agosto. Eles conseguiram controlar um membro da equipe do hospital e obrigá-lo a destrancar uma porta sob ameaça de arma. Um dos fugitivos foi apreendido alguns dias depois perto de Graz, na Áustria. Um mandado de prisão internacional ainda está em vigor para os outros três.

O indivíduo detido na Áustria, de 28 anos, ainda está preso na Áustria, informou a polícia. A promotoria de Regensburg apresentou um pedido para sua extradição para a Alemanha.

A ausência do fugitivo nos apartamentos identificados em Witten levantou suspeitas sobre uma possível mudança de local. Apesar da busca intensa pelos outros três indivíduos envolvidos no crime de fuga do hospital, eles ainda estão foragidos.

