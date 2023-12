Real Madrid e Barcelona lutam contra adversários de menor qualidade na Taça do Rei

Em uma revanche do confronto das oitavas-de-final da temporada passada, o Real venceu o Alcoyano por 3 a 1, graças aos gols de Éder Militão e Marco Asensio, além de um gol contra do goleiro do Alcoyano, José Juan, de 42 anos.

Na época passada, o Alcoyano surpreendeu os Los Blancos com uma vitória por 2-1 no prolongamento, na mesma fase da competição. O jogo de quarta-feira parecia que ia seguir o mesmo caminho, depois de Dani Vega ter empatado para o anfitrião aos 66 minutos com um golo individual impressionante.

No entanto, foram precisos apenas 10 minutos para que o Real voltasse a marcar, através de um desvio fortuito de Asensio, antes de o infeliz golo contra de José Juan garantir que não se repetiria o massacre gigante.

Apesar da vitória, o técnico Carlo Ancelotti certamente ficará preocupado com o facto de a sua equipa ter estado em desvantagem durante a maior parte do jogo, poucos dias depois de o italiano ter dito que os seus jogadores "ficaram de férias mais um dia" após a derrota para o Getafe no fim de semana.

O Barça teve que sair de trás para vencer o Deportivo Linares, com Dani Alves fazendo sua primeira aparição pelo clube catalão desde que saiu em 2016.

LEIA: Barcelona começa o ano com vitória por 1 a 0 no Campeonato Espanhol e se aproxima das vagas na Liga dos Campeões

O técnico Xavi optou por descansar várias estrelas, apesar de seu elenco já estar dizimado por lesões e casos de Covid, e o Blaugrana se viu atrás logo aos 19 minutos, quando Hugo Díaz deu ao Linares uma vantagem surpreendente.

Com a equipa ainda a perder ao intervalo, Xavi foi forçado a trazer as grandes armas, com Frenkie de Jong, Gerard Pique e Ousmane Dembélé a entrarem em jogo durante a segunda parte.

Foi Dembélé quem finalmente empatou o jogo para o Barça, pouco depois da marca dos 40 minutos, com um remate que passou por baixo do guarda-redes do Linares, Brimah Razak, antes de Ferran Jutglà, um jovem da La Masía, marcar o golo da vitória poucos minutos depois.

Alves, agora com 38 anos, teve de esperar até janeiro para se estrear pelo Barcelona, depois de ter sido contratado pelo clube em novembro.

O lateral brasileiro teve uma primeira passagem pelo clube catalão repleta de troféus, entre 2008 e 2016, conquistando seis títulos da La Liga e três da Liga dos Campeões, enquanto a equipa de Pep Guardiola dominava o futebol europeu.

