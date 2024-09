Raptor de psicoterapeuta de Colônia é considerado culpado

Dois indivíduos em Colônia receberam sentenças de prisão prolongadas pelo tribunal local por sequestrar uma terapeuta feminina e colocá-la em uma caixa. O ofensor mais velho foi condenado a onze anos, enquanto o mais jovem recebeu uma sentença de oito anos e meio. O tribunal os declarou culpados de sequestro agravado, que também incluiu a infligência de lesões corporais graves.

Os perpetradores, agora com 40 e 55 anos, foram acusados de sequestrar a terapeuta da mulher de 40 anos em setembro de 2023, de acordo com o julgamento do tribunal. O de 55 anos é suspeito de ter organizado um encontro usando um nome falso para atacar a mulher. O de 40 anos, durante esse encontro, supostamente levou uma caixa ao consultório da terapeuta e usou clorofórmio para nocautear a mulher antes de forçá-la para dentro da caixa.

O duo supostamente levou a caixa para um apartamento, onde ameaçaram a mulher e exigiram um resgate de 1,5 milhão de euros. No entanto, no final, a mulher foi libertada sem que nenhum pagamento fosse feito.

As acusações contra os dois indivíduos incluíam não apenas o sequestro, mas também a organização de um encontro enganoso e o uso de clorofórmio para deixar a mulher inconsciente. Apesar de suas exigências por um resgate significativo, o incidente de sequestro terminou com a libertação segura da mulher.

Leia também: