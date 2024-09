- Ramelow percebe que o dever do governo recai sobre Voigt.

Líder da Turíngia, Bodo Ramelow, do partido Esquerda, enfrenta o desafio de formar um governo com o candidato principal da CDU, Mario Voigt. Ramelow declarou: "Aquele que obtiver mais votos democráticos deve iniciar as conversas e estender convites. Estou pronto para apoiar quem nos ajudar a garantir uma maioria democrática no parlamento." Ele fez essas declarações durante uma entrevista na ARD, reconhecendo os resultados do voto da CDU. Vale destacar que o partido de Voigt ficou atrás do AfD, considerado de extrema direita pela Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia.

Sobre o desempenho do seu partido, Ramelow, candidato principal da Esquerda, disse: "Precisamos analisar as consequências desta situação." Ao mesmo tempo, ele elogiou a alta participação dos eleitores na Turíngia: "Este é o maior índice de participação do estado já registrado."

