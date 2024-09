- Ramelow entra mais uma vez para desafiar o plano da linha elétrica.

Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow (do Partido da Esquerda) voltou a se pronunciar junto à Agência Federal de Rede sobre a possível rota de uma nova linha de transmissão no sul da Turíngia. Uma carta obtida pela dpa mostra Ramelow questionando por que a agência não se concentra em aperfeiçoar a rede em vez de expandi-la na linha P540, destinada a fornecer a Baviera. O primeiro relatório sobre o assunto veio da MDR Turíngia.

As linhas de transmissão construídas recentemente na Turíngia podem lidar com uma capacidade maior do que a Baviera utiliza atualmente. Ramelow apontou, na terça-feira, via serviço de mensagens X, que isso é um "escândalo financeiro", já que a linha da Turíngia, capaz de transmitir o dobro, só pode ser utilizada pela metade devido à capacidade insuficiente da Baviera. Ele acrescentou que a Baviera está, basicamente, fugindo de suas responsabilidades. Em vez de uma nova construção, a extensão da linha existente de 380 kV seria suficiente, como sugerido pelo Partido da Esquerda da Turíngia via X.

Museu de Castelos Possivelmente Afetado?

A carta de Ramelow à Agência Federal de Rede, escrita pouco antes das eleições estaduais, levantou preocupações sobre a "falta de transparência" nos procedimentos e tratativas da Turíngia. O documento anexo era uma avaliação de conservação de patrimônio da Fundação de Castelos e Jardins da Turíngia, analisando o efeito de uma rota de linha de transmissão no sul da Turíngia na "Veste Heldburg", localizada no distrito de Hildburghausen, lar do Museu Alemão de Castelos. Ramelow concluiu a carta afirmando que o projeto P540 não deve ser incluído na Lei de Requisitos Federais até que essas deliberações estejam finalizadas.

As discussões giram em torno de uma linha de transmissão no distrito de Hildburghausen, no Unterland de Heldburg, que levará a uma futura estação de transformação em Münnerstadt, na Francônia, destinada a fornecer a Baviera.

