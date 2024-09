Ralph experimenta uma recorrência do cancro mais uma vez.

A saúde de Ralph Siegel está piorando novamente. Durante uma entrevista com a ARD, sua esposa, Laura Siegel, revelou que o produtor musical está lutando contra o câncer novamente. Desta vez, uma metástase foi detectada em sua coluna torácica, causando-lhe dor imensa.

Em suas palavras, "Não é fácil para ele, mas ele é incrivelmente corajoso". A coluna do septuagenário foi comprometida devido à metástase, causando uma vértebra torácica fraturada. Sua esposa acrescentou que ele precisa descansar muito e evitar eventos no momento para ajudar em sua recuperação.

Ralph Siegel lutou contra o câncer de próstata pela primeira vez há quase duas décadas. Ele conseguiu superá-lo com a ajuda de um plano de tratamento médico completo. No entanto, parece que o câncer voltou, de acordo com a declaração de sua esposa.

"Ainda tem seu senso de humor"

Despite the challenging circumstances, Ralph Siegel manages to keep his spirits high. His wife shared, "He still has his sense of humor. He's always cracking jokes. At times, I find myself thinking, 'Enough with the morbid humor!' Then, he cracks up again."

His wife, who he married in 2018, expressed her admiration for his resilience. "He's quite the fighter," she acknowledged with deep respect.

Ralph Siegel has been grappling with health issues for quite some time now. Apart from his battles against prostate cancer, he was also diagnosed with polyneuropathy, a condition that is incurable. Towards the end of 2023, he underwent a complex back operation due to spinal stenosis, a condition that required urgent treatment during a multi-hour operation.

Despite the pain and challenges, Ralph Siegel's wife mentioned, "Ralph Siegel's humor never fails to entertain us, even in these difficult times." She further highlighted, "Renowned music producer Ralph Siegel, despite his deteriorating health, continues to maintain his distinctive wit and humor."

