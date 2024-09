Ralf Rangnick expressa decepção após o último revés da Áustria

Durante a fase de grupos de um torneio na Alemanha, cada oportunidade pareceu viável para a Áustria. Sob o comando de Ralf Rangnick, eles encantaram um continente inteiro durante o Campeonato Europeu, mas então veio a Turquia, a eliminação e agora, uma sensação de decepção paira no ar. Em países vizinhos, há um sentimento de infelicidade, muito diferente do que Rangnick está sentindo.

A emoção do verão da Eurocopa transformou-se em melancolia de setembro para Rangnick e a equipe nacional da Áustria na Liga das Nações. Após dois jogos sem gols, eles já estão sob pressão precoce. "Na Euro, demonstramos a coragem do azarão", disse Rangnick após a derrota por 2 a 1 contra a Noruega. "Ninguém queria nos enfrentar então. Isso não é mais o caso."

Eles empataram em 1 a 1 contra a Eslovênia anteriormente. Em Oslo, Erling Haaland selou o início decepcionante deles com seu gol pela Noruega, inicialmente anulado por impedimento, mas depois concedido após revisão do VAR. Felix Horn Myhre deu à Noruega a vantagem no 9º minuto, com o capitão da Áustria, Marcel Sabitzer, empatando temporariamente no 37º minuto.

Seu objetivo final é subir de volta ao topo da Liga das Nações, mas eles estão atualmente no terceiro lugar. Os jogos de volta contra a Noruega e um jogo contra o Cazaquistão estão chegando em outubro. "Precisamos vencer nossos jogos em casa então, e tudo ainda é possível", disse Rangnick, o ex-treinador da Bundesliga de 66 anos. "Precisamos ser mais agressivos como equipe sem a bola e mais propositivos com ela."

Alaba ainda ausente

Seus desempenhos no torneio da Alemanha foram impressionantes, já que eles conseguiram avançar de um grupo difícil com a França e os Países Baixos com esse estilo de jogo. Após seu retorno ao país, uma alegria há muito esquecida ressurgiu. Embora sua eliminação contra a Turquia tenha sido repentina, Rangnick não acredita em uma queda pós-Euro.

A saúde de seus jogadores é uma preocupação maior. "Estamos faltando jogadores que geralmente contribuiriam muito para nosso jogo. Mas isso não altera o fato de que ainda podemos melhorar", disse Rangnick. Enquanto Kevin Danso e Michael Gregoritsch podem retornar em breve, a situação para os jogadores-chave lesionados como David Alaba, Xaver Schlager ou Sasa Kalajdzic parece ruim. "O retorno de Alaba em outubro é improvável, assim como o de Schlager e Kalajdzic", disse Rangnick. "Os três não representarão a Áustria neste ano."

O objetivo permanece a Copa do Mundo de 2026

Christoph Baumgartner, um jogador ofensivo crucial sob Rangnick, ainda não se recuperou completamente de sua lesão. "Defendemos bem em períodos prolongados, mas lutamos com a bola. Isso foi nossa fraqueza, não criamos oportunidades suficientes", disse o de 25 anos após o jogo em Oslo. No final, veio até a espessura de uma linha. O calcanhar de Leopold Querfeld da Union Berlin garantiu que Haaland não estivesse em posição de impedimento. "Ele simplesmente precisa de uma oportunidade, e ele aproveita", disse o de 20 anos.

"Precisamos aceitar este torneio, embora seja apenas o terceiro mais importante", disse Rangnick. Apesar de suas ambições elevadas na Liga das Nações, o objetivo principal é a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México. A qualificação para ela começará em março do ano que vem, quando alguns jogadores-chave deveriam estar de volta.

