Rafael Nadal satisfeito com a vitória "especial" no regresso da lesão

O ex-número 1 do mundo Rafael Nadal disse que a sua vitória no Melbourne Summer Set 1, no domingo, foi uma vitória para ser apreciada, uma vez que o espanhol regressou com sucesso à competição depois de uma lesão no pé que o manteve afastado durante quase quatro meses.