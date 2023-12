Rafael Nadal diz que as lesões o deixam com dores "todos os dias

Depois da sua vitória nos oitavos de final contra David Goffin - que foi decidida por um gigantesco terceiro set de desempate - Nadal coxeou na conferência de imprensa pós-jogo, levando um jornalista a perguntar-lhe sobre o seu aparente desconforto.

"Não, não se preocupe", respondeu o 21 vezes campeão do Grand Slam. "Quando jogo, por vezes o meu pé dói-me. Se me visses todos os dias, não estarias preocupado. Tenho sempre dores no pé, especialmente depois de um jogo de três horas ou de um treino longo. Acabo por andar um pouco mal.

"Mas tenho uma lesão crónica que não tem tratamento. Faz parte da minha vida, e essa é a desvantagem de não poder terminar o jogo mais cedo. A curto prazo, penso que estou bem fisicamente, mas também, falando do meu pé, ele tem de se adaptar à competição. Tem de se adaptar ao stress que jogos como o de hoje exercem sobre mim.

"A curto prazo, como disse, está tudo bem, mas também estou consciente do dia de amanhã. É um pouco mais complicado porque amanhã posso acordar com mais problemas e temos de os aceitar e enfrentar."

Nadal tem sido fustigado por lesões ao longo da sua carreira e só agora está a regressar de uma lesão nas costelas sofrida em Indian Wells em março, que a certa altura parecia poder ameaçar a sua participação no próximo Open de França.

Só no ano passado, Nadal sofreu uma lesão nas costas no início da época e foi depois obrigado a perder a segunda metade de 2021 com uma lesão no pé. Esse tempo fora significou que ele não pôde competir em Wimbledon e nas Olimpíadas.

Todas essas doenças só tornaram ainda mais impressionante o facto de ele ter conseguido vencer o seu 21º Grand Slam no Open da Austrália, no início de 2022, a caminho de um melhor início de época de 20-0.

